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"Команда!". Глушаков выложил фото с обеда "Спартака"

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Полузащитник "Спартака"  Денис Глушаков в своем Инстаграме опубликовал новую фотографию. На ней запечатлены футболисты красно-белых во время совместного обеда.

- Команда! - так подписал это фото Глушаков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Команда! 💪🏻#спартак#москва

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) 22 Ноя 2018 в 5:38 PST

Отметим, что в четверг объединение болельщиков красно-белых "Фратрия" выступило с заявлением, в котором сообщило о том, что "Глушаков является неприемлемым в качестве игрока и капитана "Спартака". 

Напомним, Глушаков был отправлен в дубль бывшим главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой после скандала с лайками под публикацией актера и болельщика красно-белых Дмитрий Назарова в Инстаграме, содержавшей критику в адрес 54-летнего итальянца.

22 октября Каррера был уволен, а исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" стал Рауль Рианчо, вернувший Глушакова в основу. Болельщики неоднократно освистывали хавбека во время домашних матчей. 

12 ноября красно-белых возглавил Олег Кононов. "Спартак" после 14 туров занимает 9-е место в премьер-лиге, имея в активе 19 очков. 

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