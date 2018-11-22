"Команда!". Глушаков выложил фото с обеда "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем Инстаграме опубликовал новую фотографию. На ней запечатлены футболисты красно-белых во время совместного обеда.

- Команда! - так подписал это фото Глушаков.

Отметим, что в четверг объединение болельщиков красно-белых "Фратрия" выступило с заявлением, в котором сообщило о том, что "Глушаков является неприемлемым в качестве игрока и капитана "Спартака".

Напомним, Глушаков был отправлен в дубль бывшим главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой после скандала с лайками под публикацией актера и болельщика красно-белых Дмитрий Назарова в Инстаграме, содержавшей критику в адрес 54-летнего итальянца.

22 октября Каррера был уволен, а исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" стал Рауль Рианчо, вернувший Глушакова в основу. Болельщики неоднократно освистывали хавбека во время домашних матчей.

12 ноября красно-белых возглавил Олег Кононов. "Спартак" после 14 туров занимает 9-е место в премьер-лиге, имея в активе 19 очков.

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