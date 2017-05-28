Когда в Хабаровске будут начинаться матчи? Отвечает президент РФПЛ

Президент РФПЛ прокомментировал выход хабаровского СКА в премьер-лигу. Напомним, сегодня по результатам стыковых матчей с "Оренбургом" хабаровчане обеспечили себе путевку в премьер-лигу.

– Мы знали, что в Хабаровске ершистая команда, но все равно выход СКА стал неожиданностью, – говорит Прядкин. – Специалисты после первого матча отдавали предпочтение "Оренбургу". Но футбол непредсказуем, хабаровчане показали добротную игру и вышли в премьер-лигу, с чем команду и поздравляю. Теперь клубу предстоит очень большой объем работы. Во вторник направляем к ним комиссию. Имеем общую информацию о том, в каком состоянии там инфраструктура, но хотелось, чтобы все посмотрела комиссия РФПЛ. Есть вопросы, связанные со стадионом, с полем. Те, кто руководит СКА, должны понимать, что премьер-лига – чуть-чуть другой уровень. Необходимо соблюсти все наши критерии.

– В какое время в Хабаровске будут начинаться матчи?

– У нас есть опыт владивостокского "Луча", есть опыт ФНЛ, где играли хабаровчане. Есть наш регламент – этим и будем руководствоваться.

Согласно регламенту ФНЛ, матчи Первенства должны начинаться не ранее 12.00 часов и не позднее 21.00 часов по местному времени. При этом в исключительных случаях, Администрация ФНЛ имеет право назначить матч ранее 12.00 по местному времени.

Согласно регламенту РФПЛ, матчи чемпионата должны начинаться не ранее 13.00 и не позднее 21.30 по местному времени.

Разница во времени между Москвой и Хабаровском составляет 7 часов. (Сергей ЕГОРОВ)