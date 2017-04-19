ККК: Витинью не нарушал правила в борьбе с Кудряшовым

На сегодняшнем заседании контрольно-квалификационной комиссии РФС был рассмотрен спорный момент из матча 23-го тура чемпионата России ЦСКА – "Ростов" (0:0). В единоборстве с форвардом армейцев Витинью нос сломал защитник гостей Федор Кудряшов. При этом арбитр Кирилл Левников не остановил игру.

– Судья Левников принял правильное решение – нарушения правила не было, – сообщил представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин. (Сергей ЕГОРОВ)

Федор Кудряшов получил перелом носа в матче с ЦСКА