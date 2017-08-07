Кержаков жестко ответил болельщикам "Спартака"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков на своей странице в Инстаграме ответил болельщикам "Спартака". Форвард, которого провожали перед матчем 4-го тура чемпионата России, опубликовал фотографию баннера, вывешенного болельщиками красно-белых.
Футболист, завершивший карьеру, ответил на слова фанатов спартаковцев, которые вывесили баннер, на котором было написано "воробьи могут спать спокойно". По словам Кержакова, им стоит обратить внимание на итоговый счет игры, которая завершилась со счетом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.
"Кому-то спокойный сон… а кому-то теперь и на стул нормально не присесть", – написал Кержаков.
Болельщики "Спартака" – Кержакову: "Воробьи могут спать спокойно"//
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Severny_Olen
Паласиос Вспомните как фаны зенита полоскали Яшина, Титова.... Мне не надо задвигать про вашего местечкового Кержакова... В точно таком же Владивостоке молятся на Тихоновецкого, провожают его ..) И что мне теперь, на стенку его постер вешать? )======================Ну я Яшин - самый великий игрок отечественного футбола,с ним в один ряд вообще никого ставить не нужно, но куда Титова вставляешь? Средненький игрочишко.
14:50
kauperwood37
палас пыльный тебе говорю: если керж напиток местного разлива, то что можно сказать о свинских "бомбардирах"?
14:18
kauperwood37
красавец!
14:16
паоло росси
у секты все что не из их клана - ниочем)
13:14
Наш
Паласиос,это статистический ФАКТ! У Кержакова 30 голов за сборную.Остальные россияне забили меньше.Считаешь ты так или нет,но это РЕАЛЬНОСТЬ!!! Ты что в каком-то своём придуманном мире живёшь? )))
12:45
Паласиос
Наш Я так не считаю... Веллитон и то больше в масштабах страны сделал.
12:33
Наш
Паласиос,крыть то нечем! Кержаков лучший бомбардир СБОРНОЙ РОССИИ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ! Не местного розлива,а в масштабах НАШЕЙ СТРАНЫ!
12:29
Паласиос
Лихо вас Смоук регулярно макает ) По поводу и без... Охотно присоединяюсь )
12:25
Паласиос
Мы Спартак, а вы...??
12:24
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А паласиос просто психически больной. Его на лето выпустили из лечебницы. Но после такого порева у него началось обострение и скоро его снова запрут в замечательной рубахе с рукавами назад.
12:23
Паласиос
Вот..вот... На нашу правоту у вас никогда не будет аргументов. Кержаковед - напиток местного розлива точка
12:22
Наш
Паласиос,когда кончаются аргументы в ход идут камни.
12:19
Паласиос
Угу.... Движение "Наши" подключилось... Всё зло с Севера...
12:15
Наш
Паласиос,kim-1965, Кержаков за сборную России забил больше всех !!! Больше чем Симонян,Бесчастных, Черенков,Гаврилов,Родионов,Карпин,Мостовой,Павлюченко,Тихонов.
12:14
avu1956
romy4_84 ++++++++++++++
12:11
Паласиос
Кaраcик Да, именно так... Был такой бомбардир 1 лиги из Кузбасса Кемерово - Виталий Раздаев. Наколотил тьма-тьмущую голов. И что дальше? Ну провожайте, со всеми почестями, на своем местном уровне.
12:11
Паласиос
Кaраcик Да, он из Спб, это большой и жирный минус... Для сборной он ничего не сделал, в третий раз уже говорю..
12:08
Гаттузо Крут!!!!!!#!
И еще для тупариков завистников мясных, просто справка. В 11-12 году, пока Саша не сел на банку и почти не играл, его средняя результативность была 0.75 гола за игру!
12:07
kim-1965
Кaраcик, не "список ЛУЧШИХ бомбардиров", а по показателю - количество забитых голов за всю карьеру. Это очень относительная величина. А на протяжении одного отрезка - чемпионата России, Саша был лучшим один раз. Саша, стул - это временное явление, думаю, что и у Зенита есть шанс из Москвы отделанным уехать.
12:01
Jean4
Главное, что Санек увидел послание адресованное ему.
11:53
romy4_84
красава! а про воробьев это конечно косяк у спартачей - промес одним своим ударом по пустым воротам всех питерских птичек на землю положил. от смеха
11:52
Димитрий999
Кaраcик +++++++++++++++++
11:49
Кaраcик
Паласиос, ничего, что Кержаков возглавляет список лучших российских бомбардиров? Или это к футболу ну никак не относится, поскольку он не из Москвы?
11:26
Luch-Energy
Керж пусть теперь рыбку ловит в отведенных для этого местах!
11:24
Кaраcик
Паласиос Для кого он легенда? Для спб? Для меня он не легенда, он для сборной ничего не сделал... Он для меня "кержаковед", как выразились когда-то англичане. Идейные лучше бы озаботились своими уродами, коих у вас большинство, когда пели и орали про Яшина того же... 10:52 ============================ Действительно, какая нафиг легенда, раз не из Москвы? И то, что он возглавляет список лучших российских бомбардиров, это вообще к футболу не относится.
11:23
mallwen
Нап он хороший был, не вопрос. Но его бил, бью и буду бить такое отношение к нему и сформировали. Великого в нём ничего не было). Беркут правильно написал - был хороший нап до отъезда, вернулся обычный нап после Севильи. П.С. До 36 минуты игра без ворот была, до паса пяткой Фернанду на Дриусси). Чтобы Зениту стать уровнем Баварии мало стадиона и денежного по меркам России мешка. Уровня Баварии всего в мире с десяток команд и они по 100 млн игроков покупать могут, а не по 10-20. Причём могут исходя из доходов, а не за счёт нефти. Таким Зениту в России никогда не стать. Быть 20-ым - 30 - ым может, но не в топ 10). Хотя вечером всё было закономерно, особенно на фоне мёртвых в этом сезоне и вчера Глушакова, Попова, Самедова, Комбарова, Реброва. До настоящего топ-клуба Питеру далеко...
11:10
Паласиос
Вспомните как фаны зенита полоскали Яшина, Титова.... Мне не надо задвигать про вашего местечкового Кержакова... В точно таком же Владивостоке молятся на Тихоновецкого, провожают его ..) И что мне теперь, на стенку его постер вешать? )
11:10
Паласиос
Николай.Н А я его не очернял....И Спартачи его не очерняли...Не оскорбили, не глумились...Воробьи это сленг журналистов, а не КБ. Кержаков не моя история, это история Спб...Для сборной он ничего не сделал, лишь глупым удалением запомнился...
11:07
Николай.Н
Паласиос.... Есть история страны,есть история футбола.Александр Кержаков записан в историю футбола золотыми буквами и любишь ты его или нет,надо уважать свою историю,а не выплескивать свой змеиный яд.Скажи чего ты добился,чтоб его очернять?
10:59
Meddle
Мужики, ну что вы как дети малые, чесслово)) Потролили Саню, не шибко умно, но пошутили. Он в ответку тоже пошутил, тоже под стать им, тоже без блеска )) Уверен, обе стороны поржали над взаимным троллингом, а вы тут проблемы сосете из пальцев))) э-хе-хе...
10:57