Кержаков жестко ответил болельщикам "Спартака"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков на своей странице в Инстаграме ответил болельщикам "Спартака". Форвард, которого провожали перед матчем 4-го тура чемпионата России, опубликовал фотографию баннера, вывешенного болельщиками красно-белых.

Футболист, завершивший карьеру, ответил на слова фанатов спартаковцев, которые вывесили баннер, на котором было написано "воробьи могут спать спокойно". По словам Кержакова, им стоит обратить внимание на итоговый счет игры, которая завершилась со счетом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.

"Кому-то спокойный сон… а кому-то теперь и на стул нормально не присесть", – написал Кержаков.

Болельщики "Спартака" – Кержакову: "Воробьи могут спать спокойно"//

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