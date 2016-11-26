КДК запросит объяснения судьи и инспектора по эпизоду с участием Вернблума

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал инцидент, случившийся на 23-й минуте матча 15-го тура ЦСКА – "Рубин" (0:0) и допустил, что он может стать предметом разбирательств на заседании комитета. Напомним, что полузащитник красно-синих Понтус Вернблум, как это видно на видеоповторе, ударил Серхио Санчеса локтем в лицо.
– У КДК есть право исправлять ошибки судей, которые не были замечены во время матчей. В связи с этим мы обязательно должны запросить объяснения у судьи матча Егорова и у инспектора встречи Спирина. Должны понять, видели ли они этот эпизод и каким образом это отражено в официальных документах матча. Только после получения объяснений мы примем решение о возбуждении или не возбуждении дела, – сказал Григорьянц. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
Да реально конюшня осталась без норкоты не игры и результат угрюмый,эх Ерёма чтож ты сделал?)
21:47
александр62
сплошной понос - большинство комментаторов пора привлечь к уголовной ответственности за разжигание ненависти из за клубной принадлежности . пока , касательно футбола - можно ВСЁ и никто не за что ответственности не несёт! КДК же давно пора разогнать - хотят серьёзно работать пусть сами просматривают матчи , а не реагируют на звуки отдельных персон . хотите пересмотреть решение судьи , пожалуйста , но тогда проанализируйте их все , а не выборочно . вспомним игру рукой в штрафной Рубина ! рука отведена , мяч изменил направление полёта - всё , 11метровый . если мы хотим видеть качественное изменение в нашем футболе то и анализ нужно проводить не избирательный , а всесторонний . обидеть никого не хотел , с уважением ко всем !
21:41
Mark Krass
С.С.Горбунков, уймись, дурень.Тошнит от тебя дебила.В понедельник в школу, иди уроки учи.
21:01
С.С.Горбунков
as77/24 боккетти локтями можно, а вернблуму нельзя? 20:49========= ПРОБЛЕМЫ НЕГРОВ НЕ ВОЛНУЮТ БЕЛЫХ )
20:52
as77/24
боккетти локтями можно, а вернблуму нельзя?
20:49
С.С.Горбунков
люди под кокаином не могут объяснить происходящего ! Поэтому руководство канюшни будет оправдывать Ерёму, потому что сами наркота или распространители ))) ЗЫ: Следственный Комитет, займитесь конюшней !!! РОССИЯ - БЕЗ НАРКОТЫ !!!!!!!!!
20:46
Гаттузо зол!
Думаю пускают пыль, т.е. вонь. Ничего не будет. Недавно в тухлой АПЛ Дринкуотер также засадил игроку Уотфорда, судейко не заметил(тут видел) и потом комиссия по решениям судейским невзирая, что карты не было, впаял Дриньку три матча дисквы. Сильно на 107% сомневаюсь, что наша туфтовая комиссия примет похожее решение. Ведь все куплено. Грустно.
20:44
П_о_в_а_р
marksan howard____ Ты это видел придурок! ------------------------ Держись, лошадка пригорелая.))
20:42
funyaka
marksan = по твоему мнению там ничего не было?
20:39
merniloskut
Вальнуть матча на четыре, ибо задолбал своими локтями шведский семьянин!
20:38
П_о_в_а_р
Пора в ГУЛАГ Блюма матчей на 5-7. Путает футболий с леонидием.
20:37
С.С.Горбунков
Это кокаин ! Выгнать этого шведского переростка в Швецию или на... )))
20:36
Семь ветров
Нет матча где Вернблюм не достоин удаления, тем не менее он чист, практически без карточек. За подобные штуки не наказывали Халка, но тот звезда, тому якобы прощается, но что такое Понтус, кроме как сынок дяди Жени...
20:33
баламошка
Дисквалифицировать на 5 матчей уродца шведского. Каждый матч пакостит.
20:29
marksan
howard____ Ты это видел придурок!
20:25
marksan
Как ещё обгадить ЦСКА мясным из комитета?
20:24
howard
Так ведь чистейшая красная карточка.
20:22