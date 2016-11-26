КДК запросит объяснения судьи и инспектора по эпизоду с участием Вернблума

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал инцидент, случившийся на 23-й минуте матча 15-го тура ЦСКА – "Рубин" (0:0) и допустил, что он может стать предметом разбирательств на заседании комитета. Напомним, что полузащитник красно-синих Понтус Вернблум, как это видно на видеоповторе, ударил Серхио Санчеса локтем в лицо.

– У КДК есть право исправлять ошибки судей, которые не были замечены во время матчей. В связи с этим мы обязательно должны запросить объяснения у судьи матча Егорова и у инспектора встречи Спирина. Должны понять, видели ли они этот эпизод и каким образом это отражено в официальных документах матча. Только после получения объяснений мы примем решение о возбуждении или не возбуждении дела, – сказал Григорьянц. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Что грозит Вернблуму за удар Серхио Санчеса