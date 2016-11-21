КДК РФС не будет рассматривать плакат в адрес Азмуна на игре с "Рубином"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что организация на ближайшем заседании не будет рассматривать несогласованный плакат в адрес нападающего Сердара Азмуна, появившийся на трибунах на матче 14-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Ростовом" (0:0). По ходу игры на трибуне болельщиков казанского клуба появился плакат, адресованный Азмуну, где был изображен форвард ростовчан с подписью "Лжец" на английском языке.

"Нет, несогласованного баннера в матче "Рубин" – "Ростов" в рапорте делегата нет", – цитирует "Р-Спорт" Григорьянца.

Азмун, ранее принадлежавший "Рубину", с февраля 2015 года выступал за "Ростов" на правах аренды, а летом 2016 года подписал соглашение с ростовчанами до лета 2018 года. "Рубин" не согласился с трансфером игрока в "Ростов", подав жалобу в ФИФА.