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КДК РФС не будет рассматривать плакат в адрес Азмуна на игре с "Рубином"

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что организация на ближайшем заседании не будет рассматривать несогласованный плакат в адрес нападающего Сердара Азмуна, появившийся на трибунах на матче 14-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Ростовом" (0:0). По ходу игры на трибуне болельщиков казанского клуба появился плакат, адресованный Азмуну, где был изображен форвард ростовчан с подписью "Лжец" на английском языке.

"Нет, несогласованного баннера в матче "Рубин" – "Ростов" в рапорте делегата нет", – цитирует "Р-Спорт" Григорьянца.

Азмун, ранее принадлежавший "Рубину", с февраля 2015 года выступал за "Ростов" на правах аренды, а летом 2016 года подписал соглашение с ростовчанами до лета 2018 года. "Рубин" не согласился с трансфером игрока в "Ростов", подав жалобу в ФИФА.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161121/1112544052.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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