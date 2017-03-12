Кавазашвили подтвердил назначение председателем совета директоров "Анжи"

Экс-вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили подтвердил, что он возглавил совет директоров "Анжи". Такая информация впервые появилась на сайте махачкалинцев в феврале, но тогда бывший голкипер заявил, что ничего об этом не знает.

- Теперь могу сказать официально. Я стал председателем совета директоров "Анжи", - сказал Кавазашвили. - Какие задачи? Пока присутствовать на играх, смотреть. А задачи команды - выступать успешно. Команда неплохая у нас, но есть отдельные недостатки - нет нападающего, который может забить гол. Будем уделять внимание комплектованию.

- Позиции тренера пошатнулись?

- Не готов давать оценку его действий. (Сергей АСТАХОВ)

Анзор Кавазашвили: "Родные посмеялись: как так, назначили в "Анжи", а я не в курсе"