Каррера – о матче с "Арсеналом": "Было холодно, но в конце стало довольно жарко"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высоко оценил игру команды в матче 19-го тура чемпионата России с "Арсеналом". По словам специалиста, красно-белые в этой игре продемонстрировали желание победить.

– Сначала было холодно, но в конце матча стала довольно жарко, – сказал Каррера в эфире телеканала "Наш футбол". – Это доказывает, что команда стремится к победе до самого конца. Знали, что будет сложно, потому что "Арсенал" играет в хороший футбол. Но мы забили в важный момент матча.

"Спартак" пытался играть в свой футбол, но поле не позволяло это сделать. Поэтому мы стали действовать за счет дальних передач, хоть это и не наш стиль.

Я рад, что мы боролись, играли против хорошей команды. Это правильный настрой. Не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца.

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"