17:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Карпин сменил имидж

Валерий КАРПИН в 1990-м году. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Валерий КАРПИН в 1990-м году. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин сменил имидж. Так, специалист обстриг свои длинные волосы. Об этом в "Фейсбуке" написал комментатор Дмитрий Шнякин. Нынешняя стрижка Карпина похожа на ту, которую он носил во время начала своей карьеры футболиста в "Спартаке".

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КОММЕНТАРИИ (4)
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orel85

Еще бы Казанского с Бомжом Геной турнили!!!!

18:21

Ачирришни Ковеч

Хорошо что Согниенко прогнали. Невозможно слушать его интонации

17:55

Alex.S

Ну и ???

17:33

Delavar-80

Шнякина слушать невозможно. Дуб-дубом с очень противной мимикой. Как таких выводят на экраны - не понятно.

17:30

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