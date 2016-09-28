Экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин сменил имидж. Так, специалист обстриг свои длинные волосы. Об этом в "Фейсбуке" написал комментатор Дмитрий Шнякин. Нынешняя стрижка Карпина похожа на ту, которую он носил во время начала своей карьеры футболиста в "Спартаке".
orel85
Еще бы Казанского с Бомжом Геной турнили!!!!
18:21
Ачирришни Ковеч
Хорошо что Согниенко прогнали. Невозможно слушать его интонации
17:55
Alex.S
Ну и ???
17:33
Delavar-80
Шнякина слушать невозможно. Дуб-дубом с очень противной мимикой. Как таких выводят на экраны - не понятно.
17:30