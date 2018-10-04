Карапуз сокрушил конструктор. ЦСКА высмеял "Локомотив"

ЦСКА на официальном YouTube-канале опубликовал превью к матчу 10-го тура чемпионата России против "Локомотива". Действие событий разворачивается в мире Дикого запада из деталей Лего.

По сюжету в бар заходит молодой человек в символике "Локомотива". В тот момент, когда он хочет сделать заказ, в кадре появляется юный болельщик ЦСКА по имени Степан. Карапуз сокрушает весь конструктор и сам себе аплодирует.

Таким образом армейцы спародировали серию видеороликов "Локомотива", посвященных Лиге чемпионов и тематике Дикого запада. В съемках принимали участие Антон и Алексей Миранчуки, Федор Смолов и Эдер.

Матч ЦСКА - "Локомотив" пройдет 7 октября в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Начало - 19.00 по московскому времени.

"Иногда и одного выстрела достаточно". Новый проморолик "Локомотива" к Лиге чемпионов с Эдером