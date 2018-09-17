"Иногда и одного выстрела достаточно". Новый проморолик "Локомотива" к Лиге чемпионов с Эдером

"Локомотив" опубликовал новый видеоролик, посвященный возвращению команды в Лигу чемпионов. На этот раз в главной роли выступил автор золотого гола команды в чемпионате России-2017/18 Эдер, представший в качестве ковбоя, приехавшего в игровой салон.

По сюжету португалец с первого выстрела попадает в подкинутую в воздух монету, не оставляя шансов остальным.

Героями предыдущих роликов "Локомотива", посвященных тематике Лиги чемпионов, становились форвард Федор Смолов и полузащитники Алексей и Антон Миранчуки.

Железнодорожники стартует в групповом турнире Лиги чемпионов-2018/19 18 сентября гостевым матчем с "Галатасараем".

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов по футболу, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)

"Снова в деле". Ковбойский ролик "Локо" в преддверии Лиги чемпионов //

"Миранчуки роняют Запад". Новый ролик "Локо" о возвращении в Лигу чемпионов