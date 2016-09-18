Как Каррера попал в "Спартак"? Отвечает Аленичев

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" рассказал о ходе переговоров с нынешним наставником красно-белых Массимо Каррерой, который изначально приходил в московский клуб как специалист по обороне. По словам Аленичева, переговоры с итальянцем вели он и генеральный директор клуба Сергей Родионов.

– Его приглашение в "Спартак" – ваша личная инициатива? Или совместная с клубом? Ведь на переговоры вы летали вместе с Родионовым.

– Для начала вспомним, как уходил Дмитрий Ананко. В конце мая состоялся совет директоров, на котором обсуждались все моменты прошедшего сезона, в том числе – действия команды в обороне. Не снимаю с себя ответственность, но за этот участок работы отвечал Дима – и результат признали неудовлетворительным. В связи с этим было принято решение об изменениях в тренерском штабе. Немного спустя Леонид Арнольдович позвонил и сказал, что нужно найти другого специалиста по организации игры в защите. Посмотри, мол, в Италии – у тебя же там есть связи, поговори с людьми, с Джанлукой (Риомми, тренер вратарей "Спартака". – Прим. В.К.).

Один вариант отыскался в Америке, где работает Алессандро Неста. Но специалист по обороне покидать США не захотел. Тогда Джанлука предложил обратиться к Каррере: Конте после чемпионата Европы уходит в "Челси", а его ассистент остается. И я сам позвонил Массимо – по-итальянски неплохо говорю. Каррера предложил встретиться, и мы с Сергеем Юрьевичем полетели в Лион на матч Euro-2016 Бельгия – Италия. После него сделали официальное предложение – полномочия на это имелись. Массимо в принципе сразу согласился, хотя отдельные нюансы присутствовали. Уже после окончания турнира во Франции подписали контракт во время нашего сбора в Германии.

– Какое впечатление у вас сложилось о Каррере, как о тренере? Квалифицированный, но узкой направленности специалист? Или способен на большее?

– Некоторые считают, что, например, бывший вратарь должен заниматься только вратарями. Тем не менее, Станислав Саламович (Черчесов. – Прим. В.К.) взял сейчас на себя огромную ответственность, возглавив национальную команду. Молодец! Желаю, чтобы сборная при нем сверкала. И все же специфика есть.

Центральному полузащитнику, наверное, проще. Как говорил Олег Иванович Романцев, ты же видишь на поле все, что происходит: и спереди, и сзади, и по сторонам. Массимо же может защитникам что-то подсказать. Но атака – отдельная тема. Чтобы в нее погрузиться, нужно время. Впрочем, он работал с Конте, а это – громадный опыт. Массимо сам мне говорил: "Ты же знаешь, Дмитрий, мы итальянцы, помешаны на тактике".

Помню, когда играл в "Роме" у Фабио Капелло, нас на занятиях по полю за руки водили. Я психовал, все время молил перед тренировкой: только бы не тактическая! Это, безусловно, полезно, но для футболистов неинтересно. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Аленичева будет опубликовано в понедельник в 0.30 по московскому времени.