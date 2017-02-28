Кахор Муминов: "Игнашевич намерен играть дальше"

"СЭ" продолжает серию материалов, где видные эксперты в области трансферов и ведущие участники рынка анализируют итоги зимы-2016/17 и расклад сил в преддверии возобновления сезона РФПЛ. На этот раз интервью нашему изданию дал Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с Олегом Шатовым, Федором Смоловым, братьями Александром и Михаилом Кержаковыми, Юрием Жирковым и Сергеем Игнашевичем.

– С Сергеем Игнашевичем продолжаете сотрудничать?

– Да, конечно. Это наш большой друг, восхищаемся его профессионализмом. Человеку 37 лет, а он так относится к тренировкам, к своему здоровью!

– Не подумывает о завершении игровой карьеры?

– Нет, насколько я знаю, хочет играть. Более того, зимой было предложение. И если бы в ЦСКА не поменялся тренер – он бы его принял.

– Вы серьезно?!

– Да. Такая вот была у него эмоциональная реакция. То есть Сергей полон решимости играть и дальше! Хотя Герман ему и говорит, что вовремя закончить – тоже важно. В этой парадигме и ищем ему решение.

– ЦСКА вряд ли предложит ему новый контракт?

– Только из-за этого интервью? Нет! (Смеется.) Руслан Аджинджал – тоже наш клиент – в этом возрасте получил приглашение в "Краснодар". Так что в футболе разные случаи бывают. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Муминова