02:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Известия": Полоз задумался об уходе из "Ростова"

0
0
0
1

Форвард "Ростова" Дмитрий Полоз может покинуть команду по окончании сезона, сообщают "Известия". Действующий контракт 25-летнего нападающего с донским клубом действителен до лета 2017 года, и игрок не хочет продлевать договор. В случае если футболист не пролонгирует соглашение, через полгода он сможет покинуть "Ростов" бесплатно и присоединиться к другой команде без выплаты компенсаций.

По информации источника, желание Полоза связано в первую очередь с регулярными задержками заработной платы и премиальных. Сам игрок хочет выступать в более сильной команде, уровнем выше "Ростова", а в идеале и вовсе рассчитывает перебраться в Европу. Однако нынешний сезон он все же намерен завершить в донской команде.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/653403

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

onlywhitespartak

Полоза то можно прихватить , азмун по интереснее конечно , но Димас не лишний будет ;)

03:08

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ