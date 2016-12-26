"Известия": Полоз задумался об уходе из "Ростова"

Форвард "Ростова" Дмитрий Полоз может покинуть команду по окончании сезона, сообщают "Известия". Действующий контракт 25-летнего нападающего с донским клубом действителен до лета 2017 года, и игрок не хочет продлевать договор. В случае если футболист не пролонгирует соглашение, через полгода он сможет покинуть "Ростов" бесплатно и присоединиться к другой команде без выплаты компенсаций.

По информации источника, желание Полоза связано в первую очередь с регулярными задержками заработной платы и премиальных. Сам игрок хочет выступать в более сильной команде, уровнем выше "Ростова", а в идеале и вовсе рассчитывает перебраться в Европу. Однако нынешний сезон он все же намерен завершить в донской команде.