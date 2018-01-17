Измайлов и Родионов прибыли на сбор "Спартака"

На тренировочный сбор "Спартака" в Дубай прибыли вице-президент клуба Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов. Они пробудут в расположении команды несколько дней и обсудят с главным тренером Массимо Каррерой ряд вопросов, включая трансферные. (Александр МУЙЖНЕК)

Напомним, что сбор пройдет до 23 января, команда проведет два товарищеских матча – 18 января против "Шанхай Шанган", 22-го против "Астаны".