16:52 | Футбол — РФПЛ

Измайлов и Родионов прибыли на сбор "Спартака"

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На тренировочный сбор "Спартака" в Дубай прибыли вице-президент клуба Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов. Они пробудут в расположении команды несколько дней и обсудят с главным тренером Массимо Каррерой ряд вопросов, включая трансферные. (Александр МУЙЖНЕК)

Напомним, что сбор пройдет до 23 января, команда проведет два товарищеских матча – 18 января против "Шанхай Шанган", 22-го против "Астаны".

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КОММЕНТАРИИ (6)
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pahom-17

значит кто-то намечается..скорее всего Максимович...

18:27

PLUT-IN

onlywhitespartak - А с кем договариваться? Кто поедет в убогий чемпионат да еще в ситуации когда лимит ужесточать собираются.

17:57

Keano

видимо трансферы какие то ожидаются

17:39

SPFAN

Приперлись)

17:31

onlywhitespartak

Ну и че они там делать будут ? Ни с кем ни о чем договорится не смогли решили на солнышке позагорать )) гоните метлой этого Измайлова с родионовым на пару

17:12

shpasic

эти не растают?

17:03