Измайлов и Родионов прибыли на сбор "Спартака"

На тренировочный сбор "Спартака" в Дубай прибыли вице-президент клуба Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов. Они пробудут в расположении команды несколько дней и обсудят с главным тренером Массимо Каррерой ряд вопросов, включая трансферные. (Александр МУЙЖНЕК)
Напомним, что сбор пройдет до 23 января, команда проведет два товарищеских матча – 18 января против "Шанхай Шанган", 22-го против "Астаны".
pahom-17
значит кто-то намечается..скорее всего Максимович...
18:27
PLUT-IN
onlywhitespartak - А с кем договариваться? Кто поедет в убогий чемпионат да еще в ситуации когда лимит ужесточать собираются.
17:57
Keano
видимо трансферы какие то ожидаются
17:39
SPFAN
Приперлись)
17:31
onlywhitespartak
Ну и че они там делать будут ? Ни с кем ни о чем договорится не смогли решили на солнышке позагорать )) гоните метлой этого Измайлова с родионовым на пару
17:12
shpasic
эти не растают?
17:03