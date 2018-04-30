Ивелин Попов: "Рубину" не хватало наглости у ворот "Динамо"

Полузащитник "Рубина" Ивелин Попов после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 28-го тура чемпионата России отметил, что у его команды многое получалось, кроме последнего паса и ударов со средней дистанции. По его словам, 0:0 - закономерный счет встречи.

- Мы владели инициативой и нам хорошо удавалось контролировать мяч, у ворот соперника нам чуть-чуть не хватало наглости, - сказал Попов.

- Команды обошлись практически без голевых моментов. Почему?

- Да, у нас многое получалось. Кроме последнего паса и ударов со средней дистанции. Мы работаем над тем, чтобы быть результативными.

- Как оцениваете ничью?

- Судя по тому, что обе команды показали на поле, это закономерный счет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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