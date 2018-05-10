Источник: "У "Фенербахче" больше шансов на Мусу, чем у "Галатасарая". Предложение поступит в июне"

Вероятность перехода форварда ЦСКА Ахмеда Мусы, арендованного у "Лестера", в один из турецких топ-клубов становится все выше. Как сообщил "СЭ" источник в "Фенербахче", гранды местного чемпионата пристально следят за 25-летним нигерийцем.

– "Галатасарай" и "Фенербахче" действительно заинтересованы в Мусе. Его арендное соглашение закончится в июне, и обе стамбульских команды будут готовы сделать предложения, – отметил наш собеседник. – При этом больше шансов заполучить нападающего у второй. Дело в том, что "Галатасарай" рассматривает его как альтернативу Бафетимби Гомису, а вот в "Фенере" не довольны Роберто Сольдадо (7 голов в 24 матчах сезона-2017/18. – Прим. "СЭ") и Фернандау (6 в 16. – Прим. "СЭ"), поэтому рассматривает Ахмеда в качестве игрока стартового состава.

Напомним, что Муса вернулся в ЦСКА зимой. В 9 матчах РФПЛ форвард забил 5 мячей и сделав 2 голевые передачи. (Игорь НОВИКОВ)