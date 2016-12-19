Ислам Абакаров: "Мне не известно о возможных изменениях в "Анжи", о которых пишут в СМИ"

Руководитель пресс-службы "Анжи" Ислам Абакаров, отвечая на вопрос о возможном массовом уходе игроков из команды, отметил, что вся достоверная информация об изменениях в составе публикуется на официальном сайте клуба. При этом он подчеркнул: ему не известно о грядущих изменениях в "Анжи".
– Мне не известно о возможных изменениях в "Анжи", о которых пишут в СМИ, - сказал Абакаров. - Если что-то такое вообще будет иметь место, мы, как и в любом подобном случае, обязательно обнародуем соответствующую информацию на официальном сайте клуба, – сказал Абакаров. (Сергей АСТАХОВ)