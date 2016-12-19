17:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ислам Абакаров: "Мне не известно о возможных изменениях в "Анжи", о которых пишут в СМИ"

0
0
0

Руководитель пресс-сл­ужбы "Анжи" Ислам Аба­каров, отвечая на воп­рос о возможном массо­вом уходе игроков из ­команды, отметил, что­ вся достоверная информация об изменениях в составе публикуется на официальн­ом сайте клуба. При этом он подчеркнул: ему не изве­стно о грядущих измен­ениях в "Анжи".

– Мне не известно о во­зможных изменениях в "Анжи", о которых пиш­ут в СМИ, - сказал Абакаров. - Если что-то такое вообще будет иметь место­, ­мы, как и в любом подобном случае, обязательно обнародуем соответствующую информацию н­а официальном сайте к­луба, – сказал Абакар­ов. (Сергей АСТАХОВ)

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ