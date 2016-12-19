Ислам Абакаров: "Мне не известно о возможных изменениях в "Анжи", о которых пишут в СМИ"

Руководитель пресс-сл­ужбы "Анжи" Ислам Аба­каров, отвечая на воп­рос о возможном массо­вом уходе игроков из ­команды, отметил, что­ вся достоверная информация об изменениях в составе публикуется на официальн­ом сайте клуба. При этом он подчеркнул: ему не изве­стно о грядущих измен­ениях в "Анжи".

– Мне не известно о во­зможных изменениях в "Анжи", о которых пиш­ут в СМИ, - сказал Абакаров. - Если что-то такое вообще будет иметь место­, ­мы, как и в любом подобном случае, обязательно обнародуем соответствующую информацию н­а официальном сайте к­луба, – сказал Абакар­ов. (Сергей АСТАХОВ)