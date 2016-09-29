19:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Геркус: "Локомотив" должен зарабатывать намного больше"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус перед встречей с болельщиками подчеркнул, что клуб должен зарабатывать гораздо больше. По словам Геркуса, в зимнее трансферное окно от "Локомотива" стоит ждать точечного усиления, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Клуб должен больше зарабатывать? Есть ли цифры?

– Такой план есть, но я не готов его озвучить. Но клуб должен зарабатывать намного больше.

– Болельщики – главный источник увеличения дохода или это скорее спонсорские деньги?

– Так или иначе – это болельщики.

– Посещаемость клуба напрямую зависит от того, какую игру показывает команда. Какие-то изменения планируются в команде зимой?

– Существенного усиления ждать не стоит, будет только точечное. Игра должна усиливаться безотносительно того, будут ли зимой покупки или нет. У нас достаточно качественный состав, чтобы показывать добротный футбол с результатом.

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