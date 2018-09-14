Илья Геркус: "Более 17 тысяч болельщиков на игре "Локомотива" - тот результат, который вдохновляет команду"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявил, что болельщики железнодорожников вдохновляют команду и делают ее сильнее. Сегодня красно-зеленые сыграли вничью с "Динамо" в матче 7-го тура РПЛ (1:1).
- Мы не смогли выиграть эту игру. Не смогли, хотя имели хорошие моменты и, казалось, были близки к победе. Конечно, нам обидно. Но поддержка болельщиков и их вера делают нас сильнее, помогают быстрее найти себя, найти свою игру.
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Спасибо вам, тем, кто приходит и бьет рекорды посещаемости. Более 17 тысяч на "РЖД-Арене" в пятницу - это тот результат, который на сегодняшний день нас вдохновляет и радует.
Впереди Лига чемпионов. В Европе начнём с чистого листа. В ближайшие дни думаем о матче в Турции, - написал Геркус в Инстаграме.
Мы не смогли выиграть эту игру. Не смогли, хотя имели хорошие моменты и, казалось, были близки к победе. Конечно, нам обидно. Но поддержка болельщиков и их вера делают нас сильнее, помогают быстрее найти себя, найти свою игру. ⠀ Спасибо вам, тем, кто приходит и бьет рекорды посещаемости. Более 17 тысяч на "РЖД-Арене" в пятницу - это тот результат, который на сегодняшний день нас вдохновляет и радует. Впереди Лига чемпионов. В Европе начнём с чистого листа. В ближайшие дни думаем о матче в Турции. ⠀ #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #крепчестали