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19:50 | Футбол — РФПЛ

Игрок "Зенита" Капленко отказался выступать за Белоруссию

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил о том, что полузащитник сине-бело-голубых Кирилл Капленко не нарушали правил Международной федерации футбола (ФИФА), игрок написал письмо с отказом от выступления за белорусские сборные.

Ранее сообщалось, что Белорусская федерация футбола (БФФ) намерена направить жалобу в ФИФА на Капленко и клуб из Петербурга в случае, если футболист не явится на ноябрьский сбор молодежной команды.

– Причем здесь игрок и футбольный клуб "Зенит"? У Капленко есть российское гражданство, и он вправе выбирать, за какую сборную выступать, – приводит ТАСС слова Фурсенко. – Он написал письмо Белорусской федерации футбола, что не собирается играть за сборную Белоруссии. Никаких нарушений с точки зрения регламента ФИФА нет.

Напомним, что молодежная сборная Белоруссии ближайший матч отборочного турнира чемпионата Европы проведет 10 октября – она встретится с командой Молдавии.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4625570

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Джин_SM(v3)

доболёб... о чём думает то?

20:32

Алый Дракон

Белорусы картохи переели?... Нужно Батьке посмотреть, какой картохой, и сколько в местной федерации питаются, раз такие бредовые идеи возникают... А то, может, она из Зоны Отчуждения туда привезена, и от нее прет не по децки...

20:27

top220

Ну если у него есть шанс попасть в сборную России, тогда наверное есть смысл в отказе играть за Белоруссию.

20:15

Millwall82

А с чего игрок должен соглашаться, если у него 2 паспорта.

20:14