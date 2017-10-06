Игрок "Зенита" Капленко отказался выступать за Белоруссию

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил о том, что полузащитник сине-бело-голубых Кирилл Капленко не нарушали правил Международной федерации футбола (ФИФА), игрок написал письмо с отказом от выступления за белорусские сборные.

Ранее сообщалось, что Белорусская федерация футбола (БФФ) намерена направить жалобу в ФИФА на Капленко и клуб из Петербурга в случае, если футболист не явится на ноябрьский сбор молодежной команды.

– Причем здесь игрок и футбольный клуб "Зенит"? У Капленко есть российское гражданство, и он вправе выбирать, за какую сборную выступать, – приводит ТАСС слова Фурсенко. – Он написал письмо Белорусской федерации футбола, что не собирается играть за сборную Белоруссии. Никаких нарушений с точки зрения регламента ФИФА нет.

Напомним, что молодежная сборная Белоруссии ближайший матч отборочного турнира чемпионата Европы проведет 10 октября – она встретится с командой Молдавии.