17:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кононов ушел в отставку с поста наставника "Краснодара"

Олег КОНОНОВ. Фото Виталий ТИМКИВ
Олег КОНОНОВ. Фото Виталий ТИМКИВ
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Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов ушел в отставку, информирует клубная пресс-служба. Сообщается, что специалист подал заявление об отставке, которое было удовлетворено руководством клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Шалимов, работавший в тренерском штабе Кононова.

Специалист возглавил "Краснодар" 11 августа 2013 года, под его руководством команда дошла до финала Кубка России-2013/14, завоевала бронзу чемпионата России-2014/15, трижды вышла в групповой этап Лиги Европы и однажды, в сезоне-2015/16, пробилась в стадию 1/16 финала турнира. Всего с Кононовым у руля "быки" сыграли 131 официальный матч, в которых одержали 72 победы, 31 раз сыграли вничью и 28 раз проиграли.

"Краснодар" выражает особую благодарность и признательность Олегу Георгиевичу за работу", - гласит сообщение на клубном сайте.

Что касается Игоря Шалимова, то известный в прошлом футболист начал тренерскую карьеру в 2002 году, работал с клубами "Краснознаменск" (Московская область), "Уралан" (Элиста), возглавлял женскую сборную России. В структуру "Краснодара" пришел летом 2015 года. Сначала работал главным тренером "Краснодара-2", выступающего в зоне "Юг" ПФЛ. В начале 2016 года вошел в тренерский штаб главной команды, где отвечал за подготовку игроков группы атаки.

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КОММЕНТАРИИ (40)
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PAPAZOL_

мне интересно, а в этом ЧР все клубы сменят своих тренеров или только 50% клубов...... и желательно за 2-3 дня до ответственных игр убирать тренеров....... это видать такой стиль новый появился у нас в ЧР.

18:02

shpasic

срочно вернуть Муслина!

17:59

PAPAZOL_

но, за 2 дня до.................. за 2 дня.................неужели звёзды так сошлись на небе (((

17:59

Дузер

Уже два года наш Краснодар не прогрессирует,а поражение от Спарты в прошлом еврокубке так вообще было позорищем,сейчас ничья с албанцами и провал в чемпионате,надо менять либо состав,либо тренера,а второе проще.Надеюсь сменщика найдут быстро ибо Шалимов не вариант.

17:58

Гаттузо крут!!!!

Не удивлен. Уже тут писал ,что "аутист" достиг своего потолка, да и выглядел он последнее время каким-то задавленным и потерянным. Команда перестала прогрессировать. Да и внезапный уход игроков тоже наверное сказался.

17:57

PAPAZOL_

DMisha4 Не самое очевидное, но вполне обоснованное событие. Краснодар давно топчется на месте....===== и за 2 дня до ЛЕ тренер должен уйти (ушли) и сразу у клуба чудесным образом всё появится вдруг ... и характер... и игра. Как говаривал Ярица ("Уральские пельмени", КВН): "странно всё это, как-то это всё СТРАННО" .....

17:56

Производственник

баламошка Удачи! И ему,и Краснодару,и мне. Самое главное - мне. 17:45 =================================================================================== Удача,тебя убьют не больно

17:55

Kairat Alimovich

сколько свиных здесь дерьмом изливается) скоро и карерку погонят)

17:55

tarkys

Вообщем то застой был виден и в России тренеров приличного европейского уровня нет, Шалимов промежуток, посмотрим.

17:55

самарец

Олег Кононов интеллигент А у нас без пюзд ..й как без пряников

17:55

AlCapone

Жаль, Кононов хорошую команду построил

17:54

Rus_Tam

Хана Краснодару.

17:53

PAPAZOL_

"Краснодар" не повтори путь "Кубани"................... ведь как здорово было раньше: город Краснодар был единственным провинциальным городом, где могло быть ..... дэрби (Кубань-Краснодар)..... единственный город после столицы имевший два клуба в ЧР........ один клуб слился, теперь............................ ох, не хотелось бы...

17:52

DMisha4

Не самое очевидное, но вполне обоснованное событие. Краснодар давно топчется на месте, у команды не хватает характера, да и игра, которая вроде бы есть, куда-то исчезает в матчах против равных или более сильных соперников.

17:52

совва

Ветер перемен? Возможно Галицкому надоел отечественный футбол...

17:49

)V(ax

Я был удивлен, что Галицкий не поменял его еще после прошлогоднего первенства. Видно же было, что перспективы ноль. Я с уважением относился и отношусь к Кононову, но на сегодняшний день задачи Краснодара ему не по плечу.

17:48

PAPAZOL_

баламошке удачи ....ВАГОН )))) А, Олега Кононова как-то жаль. Мне кажется... человек на своём месте был.

17:47

баламошка

Митяй Антибомж Излучение Промкооперации и Пищев все с ним ясно стало, когда в матче с народно-позорными казлами Краснодар ни одного момента не создал... это надо было умудриться... всего хорошего!----------------------Да что слушать эту немытую бредятину? Для них давно надо концлагеря строить или загнать всех грязнуль на Распил-арену и запустить в космос.

17:47

lordblack

Удивительный поворот. Но туда ли?..

17:46

sproper

Так можно и на путь Кубани скатиться...Отставание от Зенита 4 очка.. Впереди игра дома с Ростовом. Чемп впереди,Лига.. Неприятная неожиданность

17:46

баламошка

Удачи! И ему,и Краснодару,и мне. Самое главное - мне.

17:45

Сильвербой

Странно!

17:43

PAPAZOL_

мода, однако............................... в этом ЧР тренеры уходят как ...... как.....как-то странно.... ((( жаль (((

17:42

spar73

галицкий тоже итальянца захотел?поглядим

17:41

Константин Срулевич Наумов

Вот вам и адекватный частный клуп.

17:40

zae1976

Достал его видно своими советами президент майонезный!!!

17:40

iljuxa

Вот тебе и раз.

17:39

)V(ax

Давно было видно, что у него кризис жанра. Команда не прогрессирует, а только теряет в качестве.Нужна встряска и дело не только в отсутствии омоложения или притока новых сильных игроков. Тренер - 90% успеха.

17:38

Митяй Антибомж

Вот это поворот.

17:38

Искремас

Логично.

17:38

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Материалы других СМИ