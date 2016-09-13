Кононов ушел в отставку с поста наставника "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов ушел в отставку, информирует клубная пресс-служба. Сообщается, что специалист подал заявление об отставке, которое было удовлетворено руководством клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Шалимов, работавший в тренерском штабе Кононова.

Специалист возглавил "Краснодар" 11 августа 2013 года, под его руководством команда дошла до финала Кубка России-2013/14, завоевала бронзу чемпионата России-2014/15, трижды вышла в групповой этап Лиги Европы и однажды, в сезоне-2015/16, пробилась в стадию 1/16 финала турнира. Всего с Кононовым у руля "быки" сыграли 131 официальный матч, в которых одержали 72 победы, 31 раз сыграли вничью и 28 раз проиграли.

"Краснодар" выражает особую благодарность и признательность Олегу Георгиевичу за работу", - гласит сообщение на клубном сайте.

Что касается Игоря Шалимова, то известный в прошлом футболист начал тренерскую карьеру в 2002 году, работал с клубами "Краснознаменск" (Московская область), "Уралан" (Элиста), возглавлял женскую сборную России. В структуру "Краснодара" пришел летом 2015 года. Сначала работал главным тренером "Краснодара-2", выступающего в зоне "Юг" ПФЛ. В начале 2016 года вошел в тренерский штаб главной команды, где отвечал за подготовку игроков группы атаки.