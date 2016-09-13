Кононов ушел в отставку с поста наставника "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов ушел в отставку, информирует клубная пресс-служба. Сообщается, что специалист подал заявление об отставке, которое было удовлетворено руководством клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Шалимов, работавший в тренерском штабе Кононова.
Специалист возглавил "Краснодар" 11 августа 2013 года, под его руководством команда дошла до финала Кубка России-2013/14, завоевала бронзу чемпионата России-2014/15, трижды вышла в групповой этап Лиги Европы и однажды, в сезоне-2015/16, пробилась в стадию 1/16 финала турнира. Всего с Кононовым у руля "быки" сыграли 131 официальный матч, в которых одержали 72 победы, 31 раз сыграли вничью и 28 раз проиграли.
"Краснодар" выражает особую благодарность и признательность Олегу Георгиевичу за работу", - гласит сообщение на клубном сайте.
Что касается Игоря Шалимова, то известный в прошлом футболист начал тренерскую карьеру в 2002 году, работал с клубами "Краснознаменск" (Московская область), "Уралан" (Элиста), возглавлял женскую сборную России. В структуру "Краснодара" пришел летом 2015 года. Сначала работал главным тренером "Краснодара-2", выступающего в зоне "Юг" ПФЛ. В начале 2016 года вошел в тренерский штаб главной команды, где отвечал за подготовку игроков группы атаки.
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http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127025
PAPAZOL_
мне интересно, а в этом ЧР все клубы сменят своих тренеров или только 50% клубов...... и желательно за 2-3 дня до ответственных игр убирать тренеров....... это видать такой стиль новый появился у нас в ЧР.
18:02
shpasic
срочно вернуть Муслина!
17:59
PAPAZOL_
но, за 2 дня до.................. за 2 дня.................неужели звёзды так сошлись на небе (((
17:59
Дузер
Уже два года наш Краснодар не прогрессирует,а поражение от Спарты в прошлом еврокубке так вообще было позорищем,сейчас ничья с албанцами и провал в чемпионате,надо менять либо состав,либо тренера,а второе проще.Надеюсь сменщика найдут быстро ибо Шалимов не вариант.
17:58
Гаттузо крут!!!!
Не удивлен. Уже тут писал ,что "аутист" достиг своего потолка, да и выглядел он последнее время каким-то задавленным и потерянным. Команда перестала прогрессировать. Да и внезапный уход игроков тоже наверное сказался.
17:57
PAPAZOL_
DMisha4 Не самое очевидное, но вполне обоснованное событие. Краснодар давно топчется на месте....===== и за 2 дня до ЛЕ тренер должен уйти (ушли) и сразу у клуба чудесным образом всё появится вдруг ... и характер... и игра. Как говаривал Ярица ("Уральские пельмени", КВН): "странно всё это, как-то это всё СТРАННО" .....
17:56
Производственник
баламошка Удачи! И ему,и Краснодару,и мне. Самое главное - мне. 17:45 =================================================================================== Удача,тебя убьют не больно
17:55
Kairat Alimovich
сколько свиных здесь дерьмом изливается) скоро и карерку погонят)
17:55
tarkys
Вообщем то застой был виден и в России тренеров приличного европейского уровня нет, Шалимов промежуток, посмотрим.
17:55
самарец
Олег Кононов интеллигент А у нас без пюзд ..й как без пряников
17:55
AlCapone
Жаль, Кононов хорошую команду построил
17:54
Rus_Tam
Хана Краснодару.
17:53
PAPAZOL_
"Краснодар" не повтори путь "Кубани"................... ведь как здорово было раньше: город Краснодар был единственным провинциальным городом, где могло быть ..... дэрби (Кубань-Краснодар)..... единственный город после столицы имевший два клуба в ЧР........ один клуб слился, теперь............................ ох, не хотелось бы...
17:52
DMisha4
Не самое очевидное, но вполне обоснованное событие. Краснодар давно топчется на месте, у команды не хватает характера, да и игра, которая вроде бы есть, куда-то исчезает в матчах против равных или более сильных соперников.
17:52
совва
Ветер перемен? Возможно Галицкому надоел отечественный футбол...
17:49
)V(ax
Я был удивлен, что Галицкий не поменял его еще после прошлогоднего первенства. Видно же было, что перспективы ноль. Я с уважением относился и отношусь к Кононову, но на сегодняшний день задачи Краснодара ему не по плечу.
17:48
PAPAZOL_
баламошке удачи ....ВАГОН )))) А, Олега Кононова как-то жаль. Мне кажется... человек на своём месте был.
17:47
баламошка
Митяй Антибомж Излучение Промкооперации и Пищев все с ним ясно стало, когда в матче с народно-позорными казлами Краснодар ни одного момента не создал... это надо было умудриться... всего хорошего!----------------------Да что слушать эту немытую бредятину? Для них давно надо концлагеря строить или загнать всех грязнуль на Распил-арену и запустить в космос.
17:47
lordblack
Удивительный поворот. Но туда ли?..
17:46
sproper
Так можно и на путь Кубани скатиться...Отставание от Зенита 4 очка.. Впереди игра дома с Ростовом. Чемп впереди,Лига.. Неприятная неожиданность
17:46
баламошка
Удачи! И ему,и Краснодару,и мне. Самое главное - мне.
17:45
Сильвербой
Странно!
17:43
PAPAZOL_
мода, однако............................... в этом ЧР тренеры уходят как ...... как.....как-то странно.... ((( жаль (((
17:42
spar73
галицкий тоже итальянца захотел?поглядим
17:41
Константин Срулевич Наумов
Вот вам и адекватный частный клуп.
17:40
zae1976
Достал его видно своими советами президент майонезный!!!
17:40
iljuxa
Вот тебе и раз.
17:39
)V(ax
Давно было видно, что у него кризис жанра. Команда не прогрессирует, а только теряет в качестве.Нужна встряска и дело не только в отсутствии омоложения или притока новых сильных игроков. Тренер - 90% успеха.
17:38
Митяй Антибомж
Вот это поворот.
17:38
Искремас
Логично.
17:38