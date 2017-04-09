Игорь Шалимов: "Ничья – закономерный результат, но надо было не пропускать контратаки"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 22-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:1) отметил, что команде удалось выровнять игру после первого тайма, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Екатерина ПОТОПОВА.

– Тяжелейшая игра, – говорит Шалимов. – Мы проиграли первый тайм, но не пропустили гол. Во втором тайме выровняли, владели инициативой, забили гол. Наверное, могли не пропускать гол. Поздние замены? Мы не видели, что кто-то выпадает. Играя раз в неделю, футболисты могут выдержать 90 минут. Но и второй момент – надо быть уверенным, что тот, кто выйдет, сможет усилить.

– Мартынович вытеснил Налду из состава?

– Пока да. В плане обороны они хороши оба. Но у нас большая проблема – потеря мяча на своей половине. Потому идет конкуренция, и пока выбор остановили на Мартыновиче. Обратил внимание на радугу? Конечно, именно на нее и обратил (улыбается). Чего не хватило для победы? Нам всего хватило сегодня, ничья – закономерный результат. Нам надо было не пропускать контратаки. Мы не делаем замены раньше, потому что никто не подсел. По Павлу Мамаеву – он готов нормально, сыграл хорошо. Калешин дернул мышцу, вернется недели через две.