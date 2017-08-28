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23:20 | Футбол — РФПЛ

Игорь Шалимов: "Готов ли я к уходу Смолова? Ничего не могу говорить об этом"


Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов отметил, что нападающий Федор Смолов должен играть лучше, чем делает это сейчас. Наставник отказался комментировать слухи относительно его возможного ухода из команды.

- Сейчас форма у Смолова намного лучше, - заявил Шалимов в эфире передачи "8-16". - До этого он выходил на замену, а в Лиге Европы - в стартовом составе. Мы разговаривали, и он сам понимает, что играл неважно. С "Динамо" сыграл хорошо, но должен играть еще лучше. Радует, что забил два мяча.

Готов ли я к его уходу? Не дума пока об этом. Не могу ничего говорить.

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