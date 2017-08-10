Игорь Шалимов: "Двое завелись, но в целом была мужская борьба"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 5-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:2) отметил, что ему лишь временами нравились действия его подопечных. Также специалист выразил удовлетворение от игры нападающего Ивана Игнатьева.

– Игра нравилась временами, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шалимов. – Когда мы вели в счете – начинали глубоко садиться и отбиваться. Соперник счет сравнивает – все вновь меняется, мы берем мяч под контроль, создаем моменты и вновь забиваем. Затем вновь наступает растерянность... В целом, была мужская борьба, это тяжелый выезд. Был эпизод, в котором наш игрок столкнулся с их футболистом, но была мужская борьба.

Мы выиграли, забив два гола на контратаках, но такие возможности у "Краснодара" возникают только в выездных матчах. Дома против нас так не играют. Рады тяжелейшей победе против сложного соперника.

Понравилась игра Ивана Игнатьева. Он выполнил все, что мы просили. В целом, по своим характеристикам он настоящий форвард, который нужен нам, пока отсутствуют основные нападающие. Конечно, мы довольны его игрой и тем, что он забил победный гол.

Трансляция матча "Ахмат" – "Краснодар" //

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