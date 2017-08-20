Игорь Семшов: "Знаю, как Семин может встряхнуть команду"

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов в интервью "СЭ" отметил, что "Локомотив" в перерыве матча 7-го тура РФПЛ против "Спартака" (4:3) встряхнул главный тренер Юрий Семин. Первый тайм команды закончили со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

– В чем прибавил "Локомотив" после перерыва?

– В командном движении и точности передач. В первом тайме было слишком много потерь. Во втором ребята заиграли с удвоенной энергией. Ничего удивительного. Я же работал с Юрием Палычем, знаю, как он может встряхнуть команду.

– Лучший игрок матча – Фернандеш?

– Я бы отметил всех полузащитников "Локомотива". Здорово вел игру Фернандеш, отчаянно цеплялся за мяч Фарфан, важнейший гол забил Баринов. Как всегда, активен был Алексей Миранчук. Его брат Антон и Коломейцев удачно вышли на замену. Такие матчи в одиночку не выигрываются. Кто-то таскает рояль, а кто-то на нем играет… (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Игоря Семшова