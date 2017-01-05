Игорь Акинфеев: "Не знаю, что бы я делал, если бы не попал в профессиональный спорт"

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев признался, что не представляет свою жизнь без профессионального спорта. 30-летний россиянин с 1992 года выступает за молодежную команду армейцев, а с 2002-го - за основную.

- Не знаю, что бы я делал, если бы не попал в профессиональный спорт, - цитирует ok-magazine.ru Акинфеева. - Думаю, было бы мне тяжело по жизни, потому что я не знал русского на "отлично", еще каких-то предметов на "хорошо"... Рассматривал ли какие-то альтернативные пути? Наверное, ответ "нет", я всегда представлял себя в футболе и хотел в нем развиваться. И мое желание, мое стремление – все вместе привело к тому, что случилось чудо. Вот на этой базе, где мы сейчас с вами, всё и началось. Команда ЦСКА приехала сюда в 2002 году и тренируется здесь до сих пор. Это даже не то что родной дом... Мы здесь больше времени проводим, чем дома.