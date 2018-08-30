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"И это победа, мы на месте!" Навигатор заговорил голосом Паршивлюка


Яндекс.Навигатор теперь заговорил голосом защитника "Ростова" Сергея Паршивлюк, сообщает официальный Инстаграм клуба. Голос футболиста уже доступен для скачивания.

Ранее голосом навигатора стали Артем Дзюба, Алан Дзагоев и Денис Глушаков.

 

🚘💛💙 "И это победа, мы на месте!" Яндекс.Навигатор заговорил голосом Сергея Паршивлюка @parsh4 ! Голос одного из лидеров нашей команды доступен для загрузки в системе Яндекс. Навигатор, начиная с 18:00. Скачать приложение и голос Сергея на свой телефон вы сможете по ссылке: https://ya.cc/4-0tI. А совсем скоро в приложении появится и фирменный стиль нашего клуба. Яндекс.Навигатор – бесплатное приложение для пользователей-автомобилистов, которое позволяет строить маршруты, находить парковки, оплачивать штрафы и смотреть статистику поездок. Приложение прокладывает маршруты на автомобиле по GPS и подсказывает голосом нужные маневры.

Публикация от Football club "Rostov" (@fcrostov) 30 Авг 2018 в 8:01 PDT

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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