"И это победа, мы на месте!" Навигатор заговорил голосом Паршивлюка

Яндекс.Навигатор теперь заговорил голосом защитника "Ростова" Сергея Паршивлюк, сообщает официальный Инстаграм клуба. Голос футболиста уже доступен для скачивания.

Ранее голосом навигатора стали Артем Дзюба, Алан Дзагоев и Денис Глушаков.

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