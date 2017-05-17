Хави Грасия: "Отставка? Я готов выполнить свой контракт"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после матча 29-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2) подчеркнул, что пока не собирается уходить в отставку. Ранее "СЭ" сообщал, что руководство клуба не может принять решение по испанцу, так как неустойка в случае его увольнения составит около 10 миллионов евро. Контракт специалиста с казанцами рассчитан еще на три сезона.
– Вы готовы к тому, чтобы покинуть команду? От нее ждали большего, "Рубин" никогда не опускался ниже 10-го места.
– Мы можем финишировать и на 9-м месте. Изменит ли это что-то? Теперь о вашем вопросе. Я готов выполнить свой изначальный контракт. Поэтому этот контракт был подписан. Сейчас у меня нет причин говорить обратное.
Неустойка в случае увольнения Хави Грасии составляет около 10 миллионов евро //
Трансляция матча "Рубин" – ЦСКА
Митюня
Он может как Погребняк в Динаме: сидеть, курить, ничего не делать, и отказываться от любых вариантов
23:05
Tomai10
маладэс! 10 лямов неустойки,если чо
22:25