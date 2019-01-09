Гулиева в "Спартаке" встретили криками "Хабиб, давай сюда!"

Перед первой тренировкой "Спартака" в Дубае прошла церемония встречи новичков красно-белых: Аяза Гулиева, Айртона, Максима Глушенкова и Наиля Умярова.
Футболисты после аплодисментов со стороны партнеров сказали несколько слов и пробежали сквозь коридор из игроков. Гулиева спартаковцы приветствовали криками "Хабиб, иди сюда!".
О переходе 22-летнего полузащитника из "Ростова" в "Спартак" было объявлено в среду. Гулиев - поклонник знаменитого бойца смешанного стиля, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. (Александр Рогулев)
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