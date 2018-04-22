Губернатор Ленинградской области: "Будем настаивать, чтобы стадион "Петровский" отдали "Тосно"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко надеется, что стадион "Петровский" перейдет в собственность "Тосно", а также назвал основные задачи клуба.
– Задолженности по стадиону: мы под гарантию губернатора закрыли этот вопрос, – сказал Дродзенко. – По-прежнему будем настаивать, чтобы стадион город отдал нам. Может быть, даже поменяемся какой-то собственностью, земельными участками. Смысла держать его для "Зенита" никакого нет. Самое главное сейчас, чтобы у вас была уверенность в завтрашнем дне, что будущее зависит только от вашей игры, а не от того, как будет обеспечено финансирование. Говорю откровенно потому, что в первый раз, наверное, в таком составе собираемся и говорим на эту тему.
По тренировочной базе и стадиону мы свои обязательства выполним, плюс после чемпионата мира будет современный тренировочный стадион в Рощино с условиями для проживания. Сегодня "Тосно" любой соперник по плечу, что уж говорить, если вы обыгрываете лидеров чемпионата. Не совсем, конечно, получается со средними командами, но, мне кажется, в таких случаях влияет нервозность на фоне общей нестабильной ситуации. Наша задача – избавиться от основной долговой нагрузки, ваша задача – удержаться в высшей лиге. У кого задача сложнее, даже не знаю. Наверное, у вас.
Venalainen
Тосно играть в Тосно, был я на игре их почти все из ЛО едут по 200 р на дорогу, дома поле откатайте и разборные трибуны на 5 тыс зрителей и норм!!!! Зарабатывать хоть начнёте....хотя такое бомж ателье на трибунах Петровского я никогда не видел
19:24
merniloskut
Подбамжата!
19:15
HAZELSAMARA
И на самом деле, какого лешего создавать футбольную игрушку с названием "Тосно", если она не играла в городе Тосно даже в бытность клубом второй лиги? Помнится, грузинская "Гурия" из микроскопического Ланчхути играла в Ланчхути, а не пыталась "отжать" себе какой-нибудь из тбилисских стадионов.
19:14
Lennon
Тосно - клуб ЛО! И играть он должен для своих болельщиков, т.е. в ЛО! Сатурн вот построил нормальный стадион! А у губера кишка, видимо, тонка.....
19:08
баламошка
Тогда надо переезжать и менять имя. "Спартак" Санкт-Петербург подойдёт. И будет в городе 2 достойных клуба. "Спартак" и "Динамо".
19:04