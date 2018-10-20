Григорий Иванов: "Погребняка беспокоит травма"

Президент "Урала" Григорий Иванов после матча 11-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (1:1) рассказал "СЭ", когда нападающий Павел Погребняк присоединится к его команде. Футболист еще не восстановился после травмы, полученной в прошлом сезоне в игре за "Тосно".

- Когда Павел Погребняк к вам присоединится?

- 27 октября приедет к нам, будет уже на игре с "Уфой" присутствовать. Буквально вчера с ним разговаривали. Нога еще болит, к сожалению. Что поделать, такая травма, беспокоит. Но мы на него очень рассчитываем, когда он вернется в строй. Опытный, забивной форвард. Наши доктора его еще посмотрят. Паша - профессиональный парень, очень серьезно относится к здоровью, сам себя контролирует. Здесь к нему никаких вопросов быть не может. (Виталий Айрапетов)

Все о чемпионате России - здесь