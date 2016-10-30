14:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Григорий Иванов - о матче с "Тереком":
"Мы проиграли, а вы названиваете!"

Григорий ИВАНОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Григорий ИВАНОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Президент "Урала" Григорий Иванов отказался комментировать матч 12-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:4). Клуб из Екатеринбурга не смог победить в четвертой встрече кряду, проиграв в трех из них, а букемкеры по ходу этого поединка странным образом изменили коэффициенты.

– Мы только что проиграли 1:4, а вы названиваете мне! Что вам от меня нужно? – сказал Григорий Иванов.

От дальнейших комментариев собеседник эмоционально отказался. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (15)
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выходной

Григорий Иванов и футбол понятия не совместимые. Иванов: " Я "Урал" породил, я его и убью!" Иванов освободи флагмана екатеринбургского футбола от своего присутствия. Всё, что хотел сделать с "Уралом" ты уже сделал, н иже падать некуда.

15:24

alur66

ИВАНОВ-ВОН ИЗ ФУТБОЛА-А ТО И В ТЮРЬМУ.

15:17

Chibisov

Говорят,что карточный долг это святое,для руководителя урала футбольный долг еще более свят)Сделал дело и в баню к шма*м смело,да гриша?)

15:13

Platinum1991

ЧИСТЕЙШИЙ ДОГОВОРНЯК! Так играют, как играл Урал только ДОГОВОРНЫЕ МАТЧИ! 1000000000000000000%%%%%%%%%%%%% ДОГОВОРНЯК!

15:12

MAYERICK

ДЕРЬМООООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15:07

Murarius

Мы проиграли, а они названивают тут!..

15:01

Жуниньё Пернамбукану

Паренек с Урала 14:48 Понимаю, приятель. Жаль, что столица Урала, прекрасный город с 1,5 млн населения, вынуждена терпеть это убожество... Но вы держитесь там! ;)

14:55

Komendant1

Терек в еврокубки за уши тянут. Их "начальник" давно уже мечтает...

14:52

King's Bounty IIII

Все нормально, долг наконец вернули.

14:52

Паренек с Урала

Жуниньё Пернамбукану, Гриша ни деньги не вернет, ни имя клубу и стадиону. Многие в городе его знают еще с минифутбольных времен. Поэтому то, что происходит сейчас с "Уралом", многих особо не удивляет. И смотреть на ЭТО в снежный октябрь нет никакого желания...

14:48

Жуниньё Пернамбукану

А если без эмоций - этот матч уже сейчас должен стать предметом тщательного и скрупулезного разбирательства компетентных органов на самом высоком уровне. И пусть он станет таковым и для УЕФА.

14:44

РусланИ

в пердив обе команды!

14:41

Жуниньё Пернамбукану

ПОЗОР!!!!! Браво, Гончаренко!

14:39

Жуниньё Пернамбукану

Уральцы, вам не стыдно, что вас такой цирк-шапито в городе??? Вам за себя не обидно? Вы билеты и абонементы на матчи гришкиного клубца зачем покупаете? Вам деньги гришаня вернёт?! По идее, он должен с вами заделиться с жирного навара у букмекеров)))))

14:38

PitersS

Ну, хочется в ранах пальцем поковырять!

14:29

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