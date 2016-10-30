Президент "Урала" Григорий Иванов отказался комментировать матч 12-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:4). Клуб из Екатеринбурга не смог победить в четвертой встрече кряду, проиграв в трех из них, а букемкеры по ходу этого поединка странным образом изменили коэффициенты.

– Мы только что проиграли 1:4, а вы названиваете мне! Что вам от меня нужно? – сказал Григорий Иванов.

От дальнейших комментариев собеседник эмоционально отказался. (Любовь КОНЯЕВА)

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