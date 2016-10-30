Президент "Урала" Григорий Иванов отказался комментировать матч 12-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:4). Клуб из Екатеринбурга не смог победить в четвертой встрече кряду, проиграв в трех из них, а букемкеры по ходу этого поединка странным образом изменили коэффициенты.
– Мы только что проиграли 1:4, а вы названиваете мне! Что вам от меня нужно? – сказал Григорий Иванов.
От дальнейших комментариев собеседник эмоционально отказался. (Любовь КОНЯЕВА)
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выходной
Григорий Иванов и футбол понятия не совместимые. Иванов: " Я "Урал" породил, я его и убью!" Иванов освободи флагмана екатеринбургского футбола от своего присутствия. Всё, что хотел сделать с "Уралом" ты уже сделал, н иже падать некуда.
15:24
alur66
ИВАНОВ-ВОН ИЗ ФУТБОЛА-А ТО И В ТЮРЬМУ.
15:17
Chibisov
Говорят,что карточный долг это святое,для руководителя урала футбольный долг еще более свят)Сделал дело и в баню к шма*м смело,да гриша?)
15:13
Platinum1991
ЧИСТЕЙШИЙ ДОГОВОРНЯК! Так играют, как играл Урал только ДОГОВОРНЫЕ МАТЧИ! 1000000000000000000%%%%%%%%%%%%% ДОГОВОРНЯК!
15:12
MAYERICK
ДЕРЬМООООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15:07
Murarius
Мы проиграли, а они названивают тут!..
15:01
Жуниньё Пернамбукану
Паренек с Урала 14:48 Понимаю, приятель. Жаль, что столица Урала, прекрасный город с 1,5 млн населения, вынуждена терпеть это убожество... Но вы держитесь там! ;)
14:55
Komendant1
Терек в еврокубки за уши тянут. Их "начальник" давно уже мечтает...
14:52
King's Bounty IIII
Все нормально, долг наконец вернули.
14:52
Паренек с Урала
Жуниньё Пернамбукану, Гриша ни деньги не вернет, ни имя клубу и стадиону. Многие в городе его знают еще с минифутбольных времен. Поэтому то, что происходит сейчас с "Уралом", многих особо не удивляет. И смотреть на ЭТО в снежный октябрь нет никакого желания...
14:48
Жуниньё Пернамбукану
А если без эмоций - этот матч уже сейчас должен стать предметом тщательного и скрупулезного разбирательства компетентных органов на самом высоком уровне. И пусть он станет таковым и для УЕФА.
14:44
РусланИ
в пердив обе команды!
14:41
Жуниньё Пернамбукану
ПОЗОР!!!!! Браво, Гончаренко!
14:39
Жуниньё Пернамбукану
Уральцы, вам не стыдно, что вас такой цирк-шапито в городе??? Вам за себя не обидно? Вы билеты и абонементы на матчи гришкиного клубца зачем покупаете? Вам деньги гришаня вернёт?! По идее, он должен с вами заделиться с жирного навара у букмекеров)))))
14:38
PitersS
Ну, хочется в ранах пальцем поковырять!
14:29