Григорий Иванов: "Не думаю, что Павлюченко поедет в "Урал"

Президент "Урала" Григорий Иванов сомневается, что нападающий Роман Павлюченко, расторгнувший контракт с "Араратом", согласится вернуться в Екатеринбург. Сам форвард ранее в комментарии для "СЭ" заявил, что карьеру завершать не планирует.

- Мы только сегодня узнали, что Рома расторг контракт, - сказал Иванов. - Сейчас "Урал" готовится к матчу с "Краснодаром", а после него сядем с Тархановым и решим, интересен или нет. Но насколько я знаю, Рома не хочет уезжать далеко от Москвы. У него маленький ребенок ходит в школу, по этой причине он уехал и от нас. Поэтому не думаю, что он поедет к нам. Но "Урал" всегда рад видеть Рому у себя в любом качестве, он - наш хороший товарищ.

В составе "Арарата" Павлюченко провел 12 матчей, в которых забил девять голов.

В среду, напомним, пресс-служба команды сообщила, что "Арарат" принял решение о снижении стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера Павлюченко на 99 процентов за то, что он сослался на повреждение и раньше времени уехал в отпуск. При этом, по словам самого форварда, он уехал с разрешения руководства и главного тренера команды. Позже Павлюченко рассказал "СЭ", что планирует обратиться в палату по разрешению споров РФС. (Андрей СИЗЯКИН)