15:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гончаренко не подтвердил информацию об уходе из "Уфы"

0
0
0

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко не подтвердил информацию о том, что он покидает клуб. На пресс-конференции после победы над "Томью" (1:0) в матче 17-го тура чемпионата России на вопрос о том, уходит ли он из команды, специалист ответил: "Нет".

Перед началом встречи с томичами журналист канала "Наш футбол" заявил, что для 39-летнего белоруса эта игра станет последней на занимаемой должности.

Напомним, в СМИ появлялась информация, что Гончаренко может сменить Леонида Слуцкого на посту рулевого ЦСКА. Как ранее сообщал "СЭ", 45-летний специалист может объявить об отставке после заключительного матча красно-синих в 2016 году, в котором они 7 декабря на выезде встретятся с "Тоттенхэмом". Гончаренко в прошлом сезоне входил в тренерский штаб Слуцкого. (Сергей АСТАХОВ)

Опрос

Кто, на ваш взгляд, должен заменить Леонида Слуцкого в случае его ухода с поста главного тренера ЦСКА?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы сюжета: Слуцкий и ЦСКА: что дальше?
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ