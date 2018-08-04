Гол Шатова принес "Зениту" победу над "Арсеналом"

"Зенит" на своем поле в матче 2-го тура чемпионата России с минимальным счетом обыграл "Арсенал" (1:0). Единственный гол на 61-й минуте встречи прямым ударом со штрафного забил Олег Шатов – в этом эпизоде ошибся вратарь тульской команды Михаил Левашов. Команда Сергея Семака начала чемпионат с двух побед.

Чемпионат России

Премьер-лига

2-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Арсенал" (Тула) – 1:0 (0:0)

Гол: Шатов, 61.

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Кузяев (Дриусси, 81), Нобоа, Паредес (Краневиттер, 90+2), Мак (Ригони, 62), Дзюба, Шатов.

"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Хагуш, Ткачев, Горбатенко, Берхамов (Костадинов, 56), Чаушич, Лесовой (Бакаев, 67), Кангва (Ивакин, 77).

Предупреждения: Паредес, 49. Набиуллин, 76. Григалава, 90.

Судьи: МАТЮНИН, Болотенков (оба Москва), Воронцов (Ярославль).

4 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

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