Георгий Джикия: "Выбирая сборную, не советовался даже с родителями"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" рассказал, почему решил выступать за сборную России и отметил, что это исключительно его желание.

– Как-то вы сказали, что в Грузии есть люди, которые из-за вашего решения выступать за Россию считают вас предателем. В соцсетях писали или в лицо говорили?

– Одни – писали. Есть и такие, что даже если говорят, что я все сделал правильно, по лицам вижу, что неискренне. Главное, что поддержали и родные, и друзья, которых знаю с детства, и ребята, которые со мной играют здесь.

– Зимой в интервью моему коллеге по "СЭ" Юрию Голышаку вы говорили, что хотя уже раз в сборную России и вызывали, еще до конца не определились.

– В интервью – да, прозвучало так, но на самом деле, когда первый раз еще из "Амкара" приехал в сборную, то уже все для себя решил. В том числе и потому, что видел, как меня приняли. Тот же Игорь Акинфеев. Когда первый вызов был, он помогал, много подсказывал в тренировочном процессе. Говорил, чтобы я не жалел никого, показывал свою состоятельность. И хотя тогда в играх участия не принимал, это очень помогло. Прошел год – и ни разу не пожалел о том, что и как сделал.

– Честно говоря, вообще не вижу в вашем выборе повода для дискуссий и обид, учитывая, что вы родились и выросли в России. Почему должны играть за Грузию?

– Я никому ничего не должен. И свой выбор сделал исключительно сам, ни с кем даже не советуясь. Честно – даже с папой и мамой.