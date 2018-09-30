Георгий Джикия: "В том, что Еременко поможет "Спартаку", сомнений нет"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" отметил, что команда ждет, когда Роман Еременко сможет выйти на поле. Дисквалификация финского полузащитника заканчивается 7 октября.

– Летом в команду пришел Роман Еременко. Сразу поняли, что игрок крутой?

– Я это давно знал. Мы ждем 7 октября, когда он сможет играть и помочь команде. В том, что он поможет, сомнений нет. Все прекрасно знают, что он умеет. В какой он форме, вижу по тренировкам. Он все больше принимает участие в игровых упражнениях, мы его ждем.

– А то, что он армеец в прошлом?

– Сейчас он игрок "Спартака" и принесет нам пользу. Я всегда рядом, всегда его поддержу. Прошлое связано с ЦСКА, это его личное, к этому не имею никакого отношения. (Сергей Егоров)

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