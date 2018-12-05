Геннадий Орлов: "Зачем купили Оздоева, Набиуллина, Заболотного? Они нужны чисто для тренировок?"

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил недоумение насчет селекции питерского "Зенита".

"Вы только вдумайтесь: не взяли, а именно купили (!) Оздоева, Набиуллина, Заболотного. Зачем? Какая от них польза? Ну что они сделали для "Зенита" в этом первом круге? Они нужны чисто для тренировок, что ли? Идем дальше. Зачем ранее приобретали Мевлю? Согласитесь, многовато ошибок с его стороны. Да еще какие ошибки… Серьезные. Сергей Богданович Семак получил все это в наследство… И выдавил из такого состава максимум, самое невозможное! Команда вышли в плей-офф Лиги Европы и лидирует в чемпионате России", – сказал Орлов в интервью "СЭ".

На данный момент "Зенит" занимает первое место в чемпионате России. В активе команды из Санкт-Петербурга 34 очка в 16 матчах, она на два балла опережает идущий вторым "Краснодар". В последней встрече подопечные Сергея Семака проиграли тульскому "Арсеналу" со счетом 2:4.

Геннадий Орлов: "Семак выжимает из состава невозможное!"