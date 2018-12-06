Геннадий Орлов: "Сочувствую Кокорину и Мамаеву. Саша нужен "Зениту"

Известный комментатор Геннадий Орлов признался, что сочувствует нападающему "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву. Он также добавил, что форвард необходим сине-бело-голубым.

- Продление срока содержания под стражей - это печальное событие, - сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге. - Я сочувствую ребятам. Они, конечно, провинились, но не настолько. У них не было организованной группировки и сговора. Как идет по закону, так идет. Жалко, что они, как футболисты, могут в этом сезоне не проявить себя.

Никто не имеет морального права оспаривать это решение публично. Чтобы вернуться, им будут необходимы волевые усилия. И еще не факт, что их выпустят - суд будет 8 февраля. А потом экспертиза. Никто не хочет показать слабину перед этими футболистами.

Футболисты похожи на манекенщиц на подиуме. Советую на будущее всем ребятам следить за собой, ведь игроки - это публичные люди, и все их просчеты отдаются эхом.

Особенно мне жалко Кокорина. Александр так нужен "Зениту", ведь он здорово играл.

Напомним, Мамаев и Кокорин были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Накануне суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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