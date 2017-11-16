Геннадий Орлов: "Лунев хочет сыграть со "Спартаком"

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что пообщался с вратарем "Зенита" и сборной России Андреем Луневым после того, как голкипер получил травму в контрольной игре против Испании (3:3). Лунев сообщил, что хочет восстановиться к матчу 18-го тура чемпионата России против "Спартака".

– Я вчера вечером разговаривал с Луневым по телефону. Он благодарит всех за поддержку. Андрей чувствует себя неплохо, ему зашили рану, к счастью, она не глубокая. Ну и сотрясение, – сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге" Орлов. – Говорит, что хочет выйти в матче со "Спартаком", но я считаю, что рано. У "Зенита" есть Лодыгин, а Андрею пока надо выздороветь. Лунев – замечательный вратарь, настоящий дублер Акинфеева, и он доказывает это своим мастерством, упорством, спокойствием.