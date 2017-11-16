19:39 | Футбол — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Лунев хочет сыграть со "Спартаком"

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Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что пообщался с вратарем "Зенита" и сборной России Андреем Луневым после того, как голкипер получил травму в контрольной игре против Испании (3:3). Лунев сообщил, что хочет восстановиться к матчу 18-го тура чемпионата России против "Спартака".

– Я вчера вечером разговаривал с Луневым по телефону. Он благодарит всех за поддержку. Андрей чувствует себя неплохо, ему зашили рану, к счастью, она не глубокая. Ну и сотрясение, – сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге" Орлов. – Говорит, что хочет выйти в матче со "Спартаком", но я считаю, что рано. У "Зенита" есть Лодыгин, а Андрею пока надо выздороветь. Лунев – замечательный вратарь, настоящий дублер Акинфеева, и он доказывает это своим мастерством, упорством, спокойствием.

Вторник. Санкт-Петербург. Россия - Испания - 3:3. Морено РОДРИГО наносит травму Андрею ЛУНЕВУ.
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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (14)
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pahom-17

будет Лодыгин..

20:45

aavaslov

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

20:43

Levbereg

Глупо если Лунева выпусят.

20:12

Slim Taller

Лодыгин то есть,но нужен вратарь а не пожарник.

20:03

marksan

Roov____ Теперь ещё и головой ударился! Бог - не фрайер! Всё видит!

19:57

SpaMan

Tribunal Z .... в последних играх судьи активно по тихому пытаются нагадить Зениту. 19:46 --- Плаческу, ты??

19:57

merniloskut

Tribunal Z - - - Отчего же только Спартака? Зенит всем доказал, что оно сильнее самого Арсенала из Тулы, Рубина, Локомотива и непобедимого Анжы! Да голов голубые львы наколотили в этих играх столько, что и не снести!

19:56

marksan

Tribunal Z_____ Иди на Z, баклан!

19:55

marksan

Орлов и Лунёв! Сладкая парочка?

19:54

shpasic

Лодыгин - надежда Кафельникова.

19:50

Tribunal Z

merniloskut Пуст Лунёв выходит, а то свалят потом всё на Лодыгина и будут отмазы лепить из грязи...=== А ЧЕГО СВАЛИВАТЬ? Ежу понятно что Зенит и так сильнее Спартака. Если только судьи не помогут Спартаку, в последних играх судьи активно по тихому пытаются нагадить Зениту.

19:46

Tribunal Z

Орлов, неправильно сказал, надо было сказать - Лунев настоящая смена Акинфеева в воротах сборной! А за Зенит тревожно, Лодыгин бывает такие пенки пускает что валидол можно глотать

19:45

merniloskut

Пуст Лунёв выходит, а то свалят потом всё на Лодыгина и будут отмазы лепить из грязи...

19:44

Roov

Настоящий дублёр Акинфеева... Вот это похвалил))

19:43