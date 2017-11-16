Геннадий Орлов: "Лунев хочет сыграть со "Спартаком"

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что пообщался с вратарем "Зенита" и сборной России Андреем Луневым после того, как голкипер получил травму в контрольной игре против Испании (3:3). Лунев сообщил, что хочет восстановиться к матчу 18-го тура чемпионата России против "Спартака".
– Я вчера вечером разговаривал с Луневым по телефону. Он благодарит всех за поддержку. Андрей чувствует себя неплохо, ему зашили рану, к счастью, она не глубокая. Ну и сотрясение, – сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге" Орлов. – Говорит, что хочет выйти в матче со "Спартаком", но я считаю, что рано. У "Зенита" есть Лодыгин, а Андрею пока надо выздороветь. Лунев – замечательный вратарь, настоящий дублер Акинфеева, и он доказывает это своим мастерством, упорством, спокойствием.
- Игорь Акинфеев
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Геннадий Орлов
- Юрий Лодыгин
- Андрей Лунев
pahom-17
будет Лодыгин..
20:45
aavaslov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
20:43
Levbereg
Глупо если Лунева выпусят.
20:12
Slim Taller
Лодыгин то есть,но нужен вратарь а не пожарник.
20:03
marksan
Roov____ Теперь ещё и головой ударился! Бог - не фрайер! Всё видит!
19:57
SpaMan
Tribunal Z .... в последних играх судьи активно по тихому пытаются нагадить Зениту. 19:46 --- Плаческу, ты??
19:57
merniloskut
Tribunal Z - - - Отчего же только Спартака? Зенит всем доказал, что оно сильнее самого Арсенала из Тулы, Рубина, Локомотива и непобедимого Анжы! Да голов голубые львы наколотили в этих играх столько, что и не снести!
19:56
marksan
Tribunal Z_____ Иди на Z, баклан!
19:55
marksan
Орлов и Лунёв! Сладкая парочка?
19:54
shpasic
Лодыгин - надежда Кафельникова.
19:50
Tribunal Z
merniloskut Пуст Лунёв выходит, а то свалят потом всё на Лодыгина и будут отмазы лепить из грязи...=== А ЧЕГО СВАЛИВАТЬ? Ежу понятно что Зенит и так сильнее Спартака. Если только судьи не помогут Спартаку, в последних играх судьи активно по тихому пытаются нагадить Зениту.
19:46
Tribunal Z
Орлов, неправильно сказал, надо было сказать - Лунев настоящая смена Акинфеева в воротах сборной! А за Зенит тревожно, Лодыгин бывает такие пенки пускает что валидол можно глотать
19:45
merniloskut
Пуст Лунёв выходит, а то свалят потом всё на Лодыгина и будут отмазы лепить из грязи...
19:44
Roov
Настоящий дублёр Акинфеева... Вот это похвалил))
19:43