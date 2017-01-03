20:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Халк, Вагнер и Витсель - 3 лучших легионера в истории РФПЛ"

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник Аксель Витсель входит в тройку лучших легионеров в истории РФПЛ. Сегодня "Зенит" на своем официальном сайте объявил о трансфере 27-летнего бельгийца в китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

– Как оцените вклад Витселя в успехи "Зенита"?

– Огромный вклад, - сказал Орлов. - Огромный! Аксель все время показывал стабильную игру. Настоящая рабочая лошадка. Как он удерживал мяч, забил несколько нужных голов! Неслучайно на него был такой спрос. А ведь бельгиец – не бомбардир и не вратарь, а игрок середины поля. Но он востребован.

– В чем же его "фишка"?

– Отбор под 90 процентов! Не проигрывает единоборства, а ведь еще и пас может отдать.

– Один из сильнейших легионеров в России за последние годы?

– Второй после Халка. Второй.

– Вот даже как?

– Еще бы в эту тройку я бы включил Вагнера Лав.

– Армеец – третий?

– Нет, Вагнер и Халк – равнозначны. А Витсель – третий. Хотя нет. Халк все же повыше уровнем, чем Вагнер, он поярче. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью с Геннадием Орловым можно прочитать здесь

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Вальбуэна круче этих всех будет.

21:24

Айртон

Иванович ещё, победитель ЛЧ.

21:14

Айртон

Лучшие Роберто Карлос, Это и Видич.) А Халк, Вагнер и Витсель ничего за всю карьеру не выиграли.))

21:13

Helicopter

Витсель совсем ни о чём.

21:06

ненавистник_политпроектов

Старый маразматик в своем ключе... Витсель второй после Халка ))))) Ржу не могу ))) Сспомнил фрагмент из "Мимино", когда армян Мкртчян хвалил свое "болото" грузину Кикабидзе: - У нас в Дилижане, в кухне, открываешь простой кран - вода течет, второе место занимает в мире! - А первое в Ереване, да? - Нет, в Сан-Франциско! - А Боржом?! Сначала думай, потом говори!

21:06

Русский Я

А давайте тогда расскажем какие титулы принесли Халк и Витсель Зениту, и какие Вагнер ЦСКА))) И вообще по совести самый крутой лег в истории нашего чемпа это Карвальо, правда со скидкой на то что он загубил свой талант. Но Сильнее футболиста чем Карвальо 2005-2006 у нас никогда не было.

21:05

Saypin

А Видич там, Иванович, да даже Рохо.... не?

20:53

Jean4

Витсель в этой тройке точно лишний, Халк еще под вопросом.

20:37

skalnyi

Пеев, Карвальо и то лучше Витселя, да и дешевле...

20:35

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