Геннадий Орлов: "Халк, Вагнер и Витсель - 3 лучших легионера в истории РФПЛ"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник Аксель Витсель входит в тройку лучших легионеров в истории РФПЛ. Сегодня "Зенит" на своем официальном сайте объявил о трансфере 27-летнего бельгийца в китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

– Как оцените вклад Витселя в успехи "Зенита"?

– Огромный вклад, - сказал Орлов. - Огромный! Аксель все время показывал стабильную игру. Настоящая рабочая лошадка. Как он удерживал мяч, забил несколько нужных голов! Неслучайно на него был такой спрос. А ведь бельгиец – не бомбардир и не вратарь, а игрок середины поля. Но он востребован.

– В чем же его "фишка"?

– Отбор под 90 процентов! Не проигрывает единоборства, а ведь еще и пас может отдать.

– Один из сильнейших легионеров в России за последние годы?

– Второй после Халка. Второй.

– Вот даже как?

– Еще бы в эту тройку я бы включил Вагнера Лав.

– Армеец – третий?

– Нет, Вагнер и Халк – равнозначны. А Витсель – третий. Хотя нет. Халк все же повыше уровнем, чем Вагнер, он поярче. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью с Геннадием Орловым можно прочитать здесь