Геннадий Орлов: "Халк, Вагнер и Витсель - 3 лучших легионера в истории РФПЛ"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник Аксель Витсель входит в тройку лучших легионеров в истории РФПЛ. Сегодня "Зенит" на своем официальном сайте объявил о трансфере 27-летнего бельгийца в китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
– Как оцените вклад Витселя в успехи "Зенита"?
– Огромный вклад, - сказал Орлов. - Огромный! Аксель все время показывал стабильную игру. Настоящая рабочая лошадка. Как он удерживал мяч, забил несколько нужных голов! Неслучайно на него был такой спрос. А ведь бельгиец – не бомбардир и не вратарь, а игрок середины поля. Но он востребован.
– В чем же его "фишка"?
– Отбор под 90 процентов! Не проигрывает единоборства, а ведь еще и пас может отдать.
– Один из сильнейших легионеров в России за последние годы?
– Второй после Халка. Второй.
– Вот даже как?
– Еще бы в эту тройку я бы включил Вагнера Лав.
– Армеец – третий?
– Нет, Вагнер и Халк – равнозначны. А Витсель – третий. Хотя нет. Халк все же повыше уровнем, чем Вагнер, он поярче. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью с Геннадием Орловым можно прочитать здесь
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Вальбуэна круче этих всех будет.
21:24
Айртон
Иванович ещё, победитель ЛЧ.
21:14
Айртон
Лучшие Роберто Карлос, Это и Видич.) А Халк, Вагнер и Витсель ничего за всю карьеру не выиграли.))
21:13
Helicopter
Витсель совсем ни о чём.
21:06
ненавистник_политпроектов
Старый маразматик в своем ключе... Витсель второй после Халка ))))) Ржу не могу ))) Сспомнил фрагмент из "Мимино", когда армян Мкртчян хвалил свое "болото" грузину Кикабидзе: - У нас в Дилижане, в кухне, открываешь простой кран - вода течет, второе место занимает в мире! - А первое в Ереване, да? - Нет, в Сан-Франциско! - А Боржом?! Сначала думай, потом говори!
21:06
Русский Я
А давайте тогда расскажем какие титулы принесли Халк и Витсель Зениту, и какие Вагнер ЦСКА))) И вообще по совести самый крутой лег в истории нашего чемпа это Карвальо, правда со скидкой на то что он загубил свой талант. Но Сильнее футболиста чем Карвальо 2005-2006 у нас никогда не было.
21:05
Saypin
А Видич там, Иванович, да даже Рохо.... не?
20:53
Jean4
Витсель в этой тройке точно лишний, Халк еще под вопросом.
20:37
skalnyi
Пеев, Карвальо и то лучше Витселя, да и дешевле...
20:35