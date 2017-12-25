Генич выиграл голосование комментаторов в 2017 году

По итогам голосования за лучшего футбольного комментатора 2017 года победителем стал Константин Генич. На его счету 409 очков. Генич выигрывал в опросах с 2012 по 2015 год.
Второе место занял Александр Елагин (343 очка). На третьей строчке расположился Роман Гутцайт (242 очка). Также в пятерку вошли Денис Казанский (218 очков) и Юрий Розанов (209 очков).
Отметим, что Георгий Черданцев набрал по итогам голосования 11 очков и расположился на 23-м месте. Всего на звание лучшего футбольного комментатора претендовали 33 человека.
В прошлом сезоне это звание досталось Розанову.
tolkopositiv
Красавчик!
22:03 25 декабря
Slim Taller
Имхо,Розанов вне конкуренции.Генич на втором.Лучше-бы привести весь список с указанием мест.Мы бы порадовались не только за Черданцева,но и за Орлова.Главное разочарование года - Шмурнов.Некогда добротный комментатор превращается в истеричного Черданцева.
21:36 25 декабря
ДжЫмкО
а куда же Витю Гусева задвинули?)
20:39 25 декабря
совва
Царь Геннадий свет Орлов - бест оф зе бест, остальные дисквалифицированы))
19:55 25 декабря
shpasic
надо ВЦИОМ спросить, ведь наверняка на самом деле Федя Погорелов самый популярный!
19:50 25 декабря
Flamenco
Георгий Черданцев один из лучших!!! Покупные голоса ему не нужны!
19:41 25 декабря