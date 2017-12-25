Генич выиграл голосование комментаторов в 2017 году

По итогам голосования за лучшего футбольного комментатора 2017 года победителем стал Константин Генич. На его счету 409 очков. Генич выигрывал в опросах с 2012 по 2015 год.

Второе место занял Александр Елагин (343 очка). На третьей строчке расположился Роман Гутцайт (242 очка). Также в пятерку вошли Денис Казанский (218 очков) и Юрий Розанов (209 очков).

Отметим, что Георгий Черданцев набрал по итогам голосования 11 очков и расположился на 23-м месте. Всего на звание лучшего футбольного комментатора претендовали 33 человека.

В прошлом сезоне это звание досталось Розанову.