19:35 25 декабря | Футбол — РФПЛ

Генич выиграл голосование комментаторов в 2017 году

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По итогам голосования за лучшего футбольного комментатора 2017 года победителем стал Константин Генич. На его счету 409 очков. Генич выигрывал в опросах с 2012 по 2015 год. 

Второе место занял Александр Елагин (343 очка). На третьей строчке расположился Роман Гутцайт (242 очка). Также в пятерку вошли Денис Казанский (218 очков) и Юрий Розанов (209 очков).

Отметим, что Георгий Черданцев набрал по итогам голосования 11 очков и расположился на 23-м месте. Всего на звание лучшего футбольного комментатора претендовали 33 человека. 

В прошлом сезоне это звание досталось Розанову.

Дополнительная информация

https://abonents-ntvplus.ru/threads/759/

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КОММЕНТАРИИ (7)
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tolkopositiv

Красавчик!

22:03 25 декабря

Slim Taller

Имхо,Розанов вне конкуренции.Генич на втором.Лучше-бы привести весь список с указанием мест.Мы бы порадовались не только за Черданцева,но и за Орлова.Главное разочарование года - Шмурнов.Некогда добротный комментатор превращается в истеричного Черданцева.

21:36 25 декабря

ДжЫмкО

а куда же Витю Гусева задвинули?)

20:39 25 декабря

совва

Царь Геннадий свет Орлов - бест оф зе бест, остальные дисквалифицированы))

19:55 25 декабря

shpasic

надо ВЦИОМ спросить, ведь наверняка на самом деле Федя Погорелов самый популярный!

19:50 25 декабря

Flamenco

Георгий Черданцев один из лучших!!! Покупные голоса ему не нужны!

19:41 25 декабря