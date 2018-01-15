Гендиректор "Тосно": "Хотели взять Панюкова, но "Зенит" нам отказал"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что "Зенит" отказал команде из ленинградской области в трансфере нападающего петербуржцев Андрея Панюкова. По его словам, теперь в нападении команды будет играть Алексей Скворцов.

– Мы хотели взять Панюкова, но "Зенит" нам отказал, – сказал Матюшенко. – С кем будем играть в атаке? Скворцов! Наш новый Заболотный и Марков.

В текущем сезоне Панюков провел за вторую команду "Зенита" 15 матчей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), в которых забил 12 мячей. (Павел ГУРЕВИЧ)

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