Гендиректор "Тосно": "Марков хочет в "Динамо". Если "Зенит" не вмешается, Евгений уедет в Москву"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал, что нападающий команды Евгений Марков хочет перейти в "Динамо", его устраивают предложенные условия москвичей. Он также добавил, что если "Зенит", у которого есть право выкупа форварда, не вмешается, то игрок переедет в Москву.

Ранее директор "Тосно" Леонид Хоменко рассказал "СЭ", что Марков на 99,9 процента перейдет в "Динамо".

– Насчет Маркова пока не могу ничего нового сказать, все в процессе, – сказал Матюшенко.

– Вы говорили, что у "Зенита" есть право выкупа игрока. Оттуда обращались?

– Да, такое есть. Но пока обратилось только "Динамо". Сам Марков тоже хочет в "Динамо", его устраивают все условия, и мы дали согласие.

– То есть, если "Зенит" не вмешается, Марков перейдет в "Динамо"?

– Да.

В текущем сезоне 23-летний форвард провел за "Тосно" 19 матчей в чемпионате России, в которых забил восемь мячей и выполнил две голевые передачи. (Павел ГУРЕВИЧ)