Гендиректор "Тосно": "Марков хочет в "Динамо". Если "Зенит" не вмешается, Евгений уедет в Москву"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал, что нападающий команды Евгений Марков хочет перейти в "Динамо", его устраивают предложенные условия москвичей. Он также добавил, что если "Зенит", у которого есть право выкупа форварда, не вмешается, то игрок переедет в Москву.
Ранее директор "Тосно" Леонид Хоменко рассказал "СЭ", что Марков на 99,9 процента перейдет в "Динамо".
– Насчет Маркова пока не могу ничего нового сказать, все в процессе, – сказал Матюшенко.
– Вы говорили, что у "Зенита" есть право выкупа игрока. Оттуда обращались?
– Да, такое есть. Но пока обратилось только "Динамо". Сам Марков тоже хочет в "Динамо", его устраивают все условия, и мы дали согласие.
– То есть, если "Зенит" не вмешается, Марков перейдет в "Динамо"?
– Да.
В текущем сезоне 23-летний форвард провел за "Тосно" 19 матчей в чемпионате России, в которых забил восемь мячей и выполнил две голевые передачи. (Павел ГУРЕВИЧ)
Спринт
Для Питера ФК "Тосно" абсолютно не нужный футбольный отросток. Городу нужен второй клуб в РФПЛ, но это должно быть только "Динамо", с которого началась футбольная история Ленинграда (не путать с Санкт-Петербургом, в который футбол завезли английские моряки еще в 19-м веке).
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MAFIYA
Готовят "Тосно" на вылет...............
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