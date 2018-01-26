Гендиректор "Динамо": "Универсализм Черных поможет усилить конкуренцию"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев сказал, что новичок команды Федор Черных является универсальным футболистом, способным закрыть несколько позиции. По его словам, бело-голубые в борьбе за 26-летнего литовца обошли несколько соперников.

Столичный клуб объявил о переходе хавбека 26 января. Детали соглашения с футболистом. ранее выступавшим за "Ягеллонию", не разглашаются.

– Приобретение Федора Черных позволяет нам решить сразу несколько задач, – цитирует официальный сайт "Динамо" Муравьева. – Во-первых, мы закрываем позиции, которые все же считаются у нас проблемными. В первую очередь я говорю о флангах полузащиты, на обоих из которых наш новичок может сыграть. А, во-вторых, универсализм Федора поможет нам усилить конкуренцию в команде. Мы удовлетворены, что нам удалось подписать Черных, тем более мы были далеко не одни в стремлении сделать это. Работа по укреплению состава "Динамо" продолжается!

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