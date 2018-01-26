"Динамо" подписало контракт с лучшим футболистом Литвы

"Динамо" на своем официальном сайте объявило о подписании контракта с лучшим футболистом Литвы, полузащитником "Ягеллонии" Федором Черных. Финансовые условия и срок соглашения между бело-голубыми и 26-летним игроком не уточняются.

За клуб из Польши хавбек выступал с 2015 по 2018 год, приняв участие в 94 матчах и забив 21 мяч. До этого полузащитник выступал за "Гранитас", "Днепр", "Нафтан" и "Гурник".

В составе сборной Литвы Черных принял участие в 35 матчах, забив 8 мячей.

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