"Динамо" подписало контракт с лучшим футболистом Литвы

"Динамо" на своем официальном сайте объявило о подписании контракта с лучшим футболистом Литвы, полузащитником "Ягеллонии" Федором Черных. Финансовые условия и срок соглашения между бело-голубыми и 26-летним игроком не уточняются.
За клуб из Польши хавбек выступал с 2015 по 2018 год, приняв участие в 94 матчах и забив 21 мяч. До этого полузащитник выступал за "Гранитас", "Днепр", "Нафтан" и "Гурник".
В составе сборной Литвы Черных принял участие в 35 матчах, забив 8 мячей.
Фёдор Черных - в #Динамо#fcdm #трансферыДинамоhttps://t.co/wVYyrS3HBo pic.twitter.com/TZppG9dn5N– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 26 января 2018 г.
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FreDDy Kruger
Ну посмотрим...Я к этим всем трансферам стал относиться очень спокойно...Нужно дождаться игр и посмотреть,какая от него польза...То,что способен сыграть на разных позициях - это плюс...А вот сумеет ли себя проявить - это всегда вопрос...Есть подозрение, что Черчесов консультирует скаутскую службу ДИНАМО по польскому рынку)))
17:18
sakusda
Динамо клад нашли что ли?Или Погребняка раскулачили?
16:14
Москвич1985
традиция продолжается.) За Динамо российского периода неплохо выступало много игроков из Литвы: Карчемарскас, Жутаутас, Шемберас, братья Чеснаускиси...
15:42