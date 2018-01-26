15:10 | Футбол — РФПЛ

"Динамо" подписало контракт с лучшим футболистом Литвы

Новичок "Динамо" Федор ЧЕРНЫХ. Фото ФК "Динамо", twitter.com/FCDM_official
Новичок "Динамо" Федор ЧЕРНЫХ. Фото ФК "Динамо", twitter.com/FCDM_official
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"Динамо" на своем официальном сайте объявило о подписании контракта с лучшим футболистом Литвы, полузащитником "Ягеллонии" Федором Черных. Финансовые условия и срок соглашения между бело-голубыми и 26-летним игроком не уточняются.

За клуб из Польши хавбек выступал с 2015 по 2018 год, приняв участие в 94 матчах и забив 21 мяч. До этого полузащитник  выступал за "Гранитас", "Днепр", "Нафтан" и "Гурник".

В составе сборной Литвы Черных принял участие в 35 матчах, забив 8 мячей.

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Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=13253

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КОММЕНТАРИИ (3)
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FreDDy Kruger

Ну посмотрим...Я к этим всем трансферам стал относиться очень спокойно...Нужно дождаться игр и посмотреть,какая от него польза...То,что способен сыграть на разных позициях - это плюс...А вот сумеет ли себя проявить - это всегда вопрос...Есть подозрение, что Черчесов консультирует скаутскую службу ДИНАМО по польскому рынку)))

17:18

sakusda

Динамо клад нашли что ли?Или Погребняка раскулачили?

16:14

Москвич1985

традиция продолжается.) За Динамо российского периода неплохо выступало много игроков из Литвы: Карчемарскас, Жутаутас, Шемберас, братья Чеснаускиси...

15:42