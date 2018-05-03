Гекдениз Карадениз объявил о завершении карьеры

Сегодня, 3 мая, на базе "Рубина" полузащитник Гекдениз Карадениз провел специальную пресс-конференцию, на которой заявил об уходе из футбола. 38-летний турецкий хавбек отметил, что 10 лет в Казани были для него отличными.

Гол Карадениза признан болельщиками "Рубина" лучшим в 2017 году

– Иногда человек хочет что-то рассказать, но не может подобрать нужные слова, – сказал Карадениз. – Моей футбольной карьере 20 лет. Все это время меня очень поддерживала семья. В первую очередь я благодарен ей. 10 лет я играл за "Трабзонспор". И очень горжусь этим. Пользуясь случаем благодарю клуб и болельщиков за поддержку.

10 отличных лет я провел в Казани. Я был горд носить футболку "Рубина". Я чувствую, что моя футбольная дорога подходит к концу. У меня осталось два матча здесь.В Казани я всегда чувствовал себя, как дома. Это мой второй дом. Ближайшая игра с "Уфой" станет для меня последней домашней в "Рубине". Пользуясь случаем, благодарю болельщиков за поддержку. Благодарю и всех российских болельщиков, которые хорошо ко мне относились. Благодарю каждого партнера и каждого соперника. Это очень тяжелый момент. Я не ожидал, что будет так сложно.

Отдельно благодарен Курбану Бердыеву. Спасибо тренерскому штабу и Рустему Сайманову. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Кардениз перешел в "Рубин" в 2008 году. За это время он провел за клуб 299 матчей, в которых забил 52 гола. В составе казанцев он дважды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также стал обладателем Кубка страны.