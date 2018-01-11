Гол Карадениза признан болельщиками "Рубина" лучшим в 2017 году. Видео

Болельщики "Рубина" признали гол полузащитника казанцев Гекдениза Карадениза в матче 7-го тура чемпионата России с "Анжи" (6:0) лучшим в 2017 году. За это взятие ворот проголосовало 45 процентов респондентов.
Напомним, что хавбек выступает в составе "Рубина" с 2008 года. В текущем сезоне 38-летний турок провел за казанцев 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и пять раз ассистировал партнерам по команде.
Болельщики признали гол Гекдениза Карадениза лучшим голом "Рубина" в 2017 году 👍– "Рубин" Казань (@fcrk) 11 января 2018 г.
Гол в ворота "Анжи" набрал 45% голосов и по праву признан самым красивым взятием ворот в исполнении нашей команды
ПОЗДРАВЛЯЕМ, @GokdenizK61 ! 👏👏👏 pic.twitter.com/df0e3bRb1G