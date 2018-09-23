Газзаев рассказал, чем отличаются "Спартак" и ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" подвел итоги дерби со "Спартаком". По его словам, красно-белым не хватает Квинси Промеса.

– "Спартак" без Промеса совсем не тот?

– Нам сложно судить, какие процессы происходят сейчас внутри этого клуба. Но, конечно, Промеса не хватает. В атаке "Спартак" выглядел каким-то пустым. Возможно, на игре красно-белых сказываются неурядицы, о которых пишут в последнее время. Понимаете, команда, которая решает серьезные задачи, – это, прежде всего сплоченный, мощный коллектив.

А здесь появляются всякие статьи про того же Глушакова… Про перевод в дубль. Слишком много шума. Уверен, что команда должна быть семьей. Вы же после ссоры в семье не выходите на улицу и не рассказываете, как поругались с женой. Так и в футболе. Все надо решать в коллективе. Зачем выносить сор из избы?! Это же влияет на игру. Это внутренняя кухня. Вот этим и отличается ЦСКА на протяжении последних 16 лет. В армейском клубе создана семья, и проблемы не выносятся на суд общественности. (Виталий Айрапетов)

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